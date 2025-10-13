La DANA Alice continuarà descarregant amb força aquest dilluns: les comarques centrals, afectades
El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diversos avisos per intensitat i acumulació de pluja per a les properes hores
Valentina Raffio / Regió7
L’Alice continua obrint-se pas a Catalunya. Després d’un diumenge infernal, en què en qüestió d’hores es van inundar desenes de municipis, les previsions apunten que aquest dilluns la DANA continuarà descarregant amb força a gran part del territori català, amb afectació a les comarques de la Catalunya central a partir de la tarda. El Meteocat manté activats desenes d’avisos per intensitat i acumulació de pluja a tot el litoral català i a la franja pirinenca. Els més severs, de nivell taronja, se centren a les comarques del sud, on el temporal ja ha causat estralls.
La Generalitat ha suspès les classes, ha ajornat l’atenció sanitària no urgent, ha tancat les instal·lacions públiques i ha recomanat el teletreball al Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Baix Camp i Terra Alta. Protecció Civil, per la seva banda, adverteix que s’ha activat la fase d’emergència del seu pla davant d’inundacions i demana a la població extremar les precaucions. Aquest dilluns al matí hi ha una dotzena de comarques en avís per pluja i tempesta davant l’avanç de la DANA Alice a Catalunya. El Solsonès, el Berguedà i l'Alt Urgell estan en avís groc davant un escenari de pluges intenses. Les zones amb més risc tornen a ser les del sud de Catalunya, especialment el Montsià, Baix Ebre i Baix Camp, davant un episodi que podria deixar més de 200 litres per metre quadrat en les properes 24 hores.
El pas de l’Alice ja està deixant registres excepcionals a Catalunya. Al Montsià, la comarca fins ara més afectada per les pluges, s’han arribat a registrar acumulacions de més de 300 litres per metre quadrat en una sola jornada. Al Baix Ebre, hi ha diverses localitats on s’han superat els 180 litres per metre quadrat en poques hores. En localitats com Mas de Barberans, per exemple, s’han registrat descàrregues de gairebé 100 litres en poc més d’una hora. La situació ha deixat carrers anegats, carreteres tallades i fins i tot inundacions de més d’un metre d’alçada en desenes de municipis com Godall, la Ràpita i Amposta.
Protocols d’emergència
Els Bombers i els cossos d’emergència han rebut més de 2.000 trucades i han realitzat unes 340 intervencions relacionades amb l’impacte d’aquestes pluges a Catalunya (gairebé 300 al Montsià i mig centenar més al Baix Ebre). La majoria, relacionades amb els danys provocats per les inundacions. També s’han reportat diversos rescats in extremis, tot i que, per sort, de moment no s’han notificat víctimes ni desapareguts. La Creu Roja s’ha mobilitzat cap a les zones més afectades per atendre el centenar de persones desallotjades o atrapades a causa de les pluges, que aquesta nit han hagut de dormir en pavellons esportius.
La Generalitat manté actius tots els protocols d’emergència i coordinació davant d’inundacions. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) porta reunit des de diumenge per monitorar l’avanç d’aquest temporal i desplegar els efectius necessaris sobre el terreny. El president Salvador Illa afirma que ja s’ha desplaçat fins a Tortosa per participar al Consell Assessor del pla Inuncat davant d’inundacions. Des de Protecció Civil es recorda que estem en fase d’emergència i que, per tant, cal extremar les precaucions a les zones més afectades per aquestes pluges torrencials.
- Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
- El furt que comença amb una distracció: quatre detinguts que utilitzaven el mètode de la sembra a Sant Joan
- Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»
- Queixa dels treballadors de la residència Mont Martí de Puig-reig per les condicions laborals
- Necrològiques del 12 d'octubre de 2025