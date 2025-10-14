Alerta per pluges intenses aquest dimarts a la Catalunya central
El pas d'Alice per la regió central aquesta tarda pot deixar acumulacions de més de 20 l/m2
Regió7
El pas de la DANA Alice per Catalunya afectarà aquesta tarda de dimarts les comarques de la Catalunya central. El Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja que afectarà, a partir de les 12 del migdia, totes les comarques de la regió (a excepció de la Cerdanya) amb precipitacions que poden deixar més de 20 l/m2 en mitja hora.
L'alerta arriba dos dies després dels aiguats que diumenge van causar estralls al sud de Catalunya, amb acumulacions de fins a 300 litres/m2 al Montsià. En conseqüència del temporal, els centres escolars, sanitaris, esportius i serveis socials continuaran tancats aquest dimarts a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d’Ebre.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que es va cap a una situació "molt més normalitzada" tot i que es manté la "inestabilitat" meteorològica i es poden produir pluges, tot i que no torrencials, arreu del país i especialment al litoral. Per això, ha demanat estar "amatents" i mantenir la "prudència" especialment a l'Ebre, on es mantenen les restriccions per "precaució" i perquè es pugui treballar en el restabliment de la normalitat.
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
- Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
- Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
- Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més
- El comerç del carrer Guimerà de Manresa aprova la tarifa per poder aparcar tot un dia per 4,95 euros