Predicció de Meteocat
Vint comarques de Catalunya, en alerta per inundacions
Protecció Civil informa sobre l’activació del pla INUNCAT en fase d’Alerta davant uns xàfecs que podrien deixar 20 l/m2 en 30 minuts a la Catalunya Central, el litoral, el prelitoral i les comarques de Girona
Valentina Raffio
Almenys una vintena de comarques catalanes tornen a activar aquest divendres els seus plans davant eventuals inundacions davant una jornada en què, segons apunten els pronòstics, s’esperen forts xàfecs que podrien descarregar fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de tot just 30 minuts. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una vintena d’avisos de nivell groc i taronja des de primera hora del matí fins divendres a la nit a les comarques de Girona, Cataluya Central, litoral i prelitoral. Davant aquest escenari, Protecció Civil afirma que ja s’ha activat el pla INUNCAT en fase d’alerta i es demana a la població que extremi precaucions mentre duri aquest episodi d’intenses pluges.
Els pronòstics apunten que aquest divendres serà, en general, un dia ennuvolat, plujós i marcat per la inestabilitat a Catalunya. S’esperen xàfecs des de primera hora del matí fins a la nit. Al matí, la zona més afectada serà el litoral. A partir del migdia, tot apunta que es formaran diversos fronts al prelitoral, interior i altres punts del Prepirineu. Ja cap a la nit, les pluges es restringiran a punts del Pirineu i Prepirineu i trams del litoral.
Els models indiquen que en molts casos, aquestes precipitacions seran d’intensitat entre feble i moderada, i es poden acumular quantitats entre escasses i poc abundants. Tot i així, en alguns punts, aquestes pluges podran ser fortes i acumular quantitats de precipitació abundants al prelitoral i a l’interior. A més, és possible que vagin acompanyades puntualment de tempesta durant la tarda.
L’Agència Estatal de Meteorologia adverteix que les pluges d’aquest divendres podran ser localment fortes en diversos punts del país. A més del cas de Catalunya, també destaquen avisos al sud d’Aragó, a Castella la Manxa, oest del País Valencià, punts de la regió de Múrcia i Andalusia Oriental, igual com a les Balears, especialment a les illes d’Eivissa, Formentera i Mallorca, així com a l’arxipèlag canari. A totes aquestes zones hi ha avisos grocs activats per pluges i tempestes.
A Catalunya, segons els pronòstics del Meteocat, després de les pluges d’aquest divendres s’espera un cap de setmana revolt a nivell meteorològic marcat, sobretot, per la nuvolositat i les precipitacions disperses. Dissabte, especialment de cara a la tarda, s’esperen xàfecs generalitzats en amplis punts del litoral. I diumenge, una jornada marcada pels núvols. Però a diferència del que ha passat en els últims dies, tot apunta que durant aquests dies les pluges seran de caràcter feble i, per tant, almenys per ara, no hi ha avisos activats.
