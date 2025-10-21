Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Avís per fortes ventades al Bages i l’Anoia per dijous

Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla d'emergències Ventcat · S'esperen ratxes de més de 72 quilòmetres per hora

Les comarques afectades per l'avís per vent

Les comarques afectades per l'avís per vent / Meteocat

Regió7

Manresa

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís de situació meteorològica de perill per vent per aquest dijous, amb afectació directa a la Catalunya central. L’alerta, de grau 3 sobre 6, afecta especialment les comarques del Bages, l’Anoia i el Baix Llobregat a la regió central, on es poden produir ratxes de més de 72 quilòmetres per hora.

Segons ha informat Protecció Civil en un comunicat, les previsions meteorològiques apunten al fet que l'episodi de ventades durarà tota la jornada del dijous, des de les 7 hores fins a les 19:00 hores, i a partir del migdia podria afectar també cotes elevades del Pirineu i de la comarca gironina de l'Empordà. D'acord amb les previsions del Meteocat, l'episodi de forts vents, que s'espera curt però intens, anirà acompanyat d'un descens de les temperatures i ruixats.

Protecció Civil ha demanat prudència per a aquest episodi, el primer d'aquesta tardor, especialment pel risc de caiguda d'arbres i despreniments de terreny després de diversos dies d'intenses pluges que han deixat el sòl molt humit.

També recomana prudència en les poblacions on se celebren fires o mercats i les que ja han començat a col·locar l'enllumenat de Nadal.

