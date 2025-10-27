Caiguda dels termòmetres a primera hora del matí: mínimes per sota dels 5 °C al Bages i sota zero a la Cerdanya i Berguedà
Els valors més baixos s’han registrat al Pirineu
La setmana ha començat amb una davallada significativa de les temperatures a la Catalunya central, amb valors per sota dels cinc graus a les comarques interiors i fins i tot sota zero al Pirineu. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a primera hora del matí s’han registrat mínimes de -2,6 °C a Guixers, -2 °C a Puigcerdà i -1,5 °C a Guardiola de Berguedà.
Les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) confirmen l’ambient fred a les poblacions interiors. A Manresa, la mínima ha estat de 4,6 °C a les 7:30 hores, mentre que a Berga s’han registrat 4,3 °C a les 4:40 hores. Moià ha enregistrat 3,8 °C a les 7:20 hores i Igualada ha tingut una mínima de 6,4 °C a les 5:50 hores.
Tot i que s’esperen temperatures lleugerament més altes al llarg de la jornada, el fred matinal continuarà sent una constant a les comarques centrals durant els propers dies.
