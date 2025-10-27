Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Caiguda dels termòmetres a primera hora del matí: mínimes per sota dels 5 °C al Bages i sota zero a la Cerdanya i Berguedà

Els valors més baixos s’han registrat al Pirineu

Gent abrigada al carrer

Gent abrigada al carrer / Arxiu / Jordi Cotrina

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

La setmana ha començat amb una davallada significativa de les temperatures a la Catalunya central, amb valors per sota dels cinc graus a les comarques interiors i fins i tot sota zero al Pirineu. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a primera hora del matí s’han registrat mínimes de -2,6 °C a Guixers, -2 °C a Puigcerdà i -1,5 °C a Guardiola de Berguedà.

Les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) confirmen l’ambient fred a les poblacions interiors. A Manresa, la mínima ha estat de 4,6 °C a les 7:30 hores, mentre que a Berga s’han registrat 4,3 °C a les 4:40 hores. Moià ha enregistrat 3,8 °C a les 7:20 hores i Igualada ha tingut una mínima de 6,4 °C a les 5:50 hores.

Tot i que s’esperen temperatures lleugerament més altes al llarg de la jornada, el fred matinal continuarà sent una constant a les comarques centrals durant els propers dies.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  2. David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
  3. Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
  4. Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
  5. Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
  6. Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
  7. L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
  8. Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys

La Seu ingressa a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

La Seu ingressa a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

"La prioritat és oferir pagaments cada cop més segurs i senzills"

"La prioritat és oferir pagaments cada cop més segurs i senzills"

Receptes de tardor: quatre plats sorprenents amb carbassa

Receptes de tardor: quatre plats sorprenents amb carbassa

Picabaralla després del clàssic: Lamine, Vinícius i Carvajal protagonitzen el final calent del partit

Picabaralla després del clàssic: Lamine, Vinícius i Carvajal protagonitzen el final calent del partit

Educació comunica a Puigcerdà la intenció de tancar Llums del Nord

Educació comunica a Puigcerdà la intenció de tancar Llums del Nord

Donar el cos a la ciència: així funciona el laboratori d'anatomia de la UVic-UCC

Donar el cos a la ciència: així funciona el laboratori d'anatomia de la UVic-UCC

Caiguda dels termòmetres a primera hora del matí: mínimes per sota dels 5 °C al Bages i sota zero a la Cerdanya i Berguedà

Caiguda dels termòmetres a primera hora del matí: mínimes per sota dels 5 °C al Bages i sota zero a la Cerdanya i Berguedà

Les hores crítiques de Mazón el 29-O

Les hores crítiques de Mazón el 29-O
Tracking Pixel Contents