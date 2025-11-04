Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerta per pluges fortes a partir de la matinada de dijous

Hi pot haver precipitacions de fins a 40 litres en mitja hora a l'Ebre i les comarques de Tarragona

La previsió del temps a Catalunya per dijous

La previsió del temps a Catalunya per dijous / Meteocat

Regió7

Manresa

Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges fortes a partir de la matinada de dijous al litoral i prelitoral de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les precipitacions s'estendran fins al migdia a la resta del litoral central i nord.

Hi pot haver pluges intenses superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a totes les comarques de Terres de l'Ebre i comarques del Priorat, Baix Camp, Tarragonès i Alt Camp, entre la una i les set de la matinada del dijous. A la resta de comarques afectades, com a la regió central, s'esperen pluges amb intensitat de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta.

