La Generalitat diu que no cal suspendre classes però demana evitar desplaçaments on plogui molt

La consellera d'Interior diu que els centres escolars són "espais segurs"

La consellera d'Interior, Núria Parlon, i la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, compareixen davant la previsió de pluges torrencials, al Palau de la Generalitat.

ACN

Barcelona

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit que la previsió meteorològica no fa necessari suspendre les classes de manera general però sí que ha demanat evitar desplaçaments, i no portar els infants als centres escolars si s'escau, si plou molt en el moment de sortir. En declaracions a Catalunya Ràdio, Parlon ha afirmat que les escoles són "espais segurs" i ha explicat que si hi ha incidències puntuals els centres les han de comunicar als serveis educatius i coordinar-se amb els ajuntaments.

La consellera ha explicat que la tempesta ha quedat aturada més del que preveien a la zona del Vallès. "Si en el moment en què hem de sortir plou molt, no sortim, però les classes no s'han suspès", ha manifestat.

