La Generalitat diu que no cal suspendre classes però demana evitar desplaçaments on plogui molt
La consellera d'Interior diu que els centres escolars són "espais segurs"
ACN
Barcelona
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit que la previsió meteorològica no fa necessari suspendre les classes de manera general però sí que ha demanat evitar desplaçaments, i no portar els infants als centres escolars si s'escau, si plou molt en el moment de sortir. En declaracions a Catalunya Ràdio, Parlon ha afirmat que les escoles són "espais segurs" i ha explicat que si hi ha incidències puntuals els centres les han de comunicar als serveis educatius i coordinar-se amb els ajuntaments.
La consellera ha explicat que la tempesta ha quedat aturada més del que preveien a la zona del Vallès. "Si en el moment en què hem de sortir plou molt, no sortim, però les classes no s'han suspès", ha manifestat.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'
- Mor l'artista manresà Ferran Costa, als 71 anys
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»