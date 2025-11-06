L'episodi de pluges deixa registres de més de 73 l/m2 al sud de Catalunya
Els Mossos vigilen el barranc de la Faneca a Móra d'Ebre per les precipitacions caigudes durant la matinada
ACN
L'episodi que té part de Catalunya en alerta per pluges intenses descarrega amb intensitat al litoral, on Rasquera (Ribera d'Ebre) ja sumava 73 l/m2 acumulats a les vuit del matí. Per darrere, els registres més destacats a primera hora del matí s'ha a Benissanet (Ribera d'Ebre), amb 62,1 l/m2, i al Masroig, amb 48,6 l/m2. La Catalunya central, on el risc de ruixats intensos era alt, no ha entrat en el rànquing dels llocs on la precipitació ha estat més abundant.
Pel que fa a les comarques de l'àmbit de cobertura de Regió7, la pluja ha estat més intensa a l'Alt Urgell i al Solsonès. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Oliana a les vuit del matí els registres ja marcaven 24 l/m2 d'aigua acumulada; a Alinyà, 23,7 i al Port del Comte, 22,6. A punts com el Bages o l'Anoia, els ruixats han passat més desapercebuts, 11,1 l/m2 a Sant Salvador de Guardiola o 10,8 a Pujalt. L'alerta per mal temps ja ha quedat desactivada a la Catalunya central.
Avisos als Bombers
A causa del mal temps, els Bombers de la Generalitat han atès 44 avisos fins a les vuit. Per regions d'emergències, la majoria provenen de la de les Terres de l'Ebre (18), seguida de la de Lleida (11). Per darrere hi ha la regió d'emergències Metropolitana Nord (9), la de Tarragona (4) i la Metropolitana Sud (2). La majoria d'avisos han estat per inundacions i caiguda d'arbres. També han estat alertats per l'impacte de llamps en alguns arbres. D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 259 trucades que han generat 238 expedients. Per municipis, destaquen Barcelona (42), Móra d'Ebre (12), Reus (8), Tarragona (8) i Lleida (7).
Els Mossos d'Esquadra vigilen el barranc de la Faneca a Móra d'Ebre per les pluges molt intenses que han caigut durant la matinada.
Avís de Protecció Civil
Protecció Civil ha demanat molta precaució en els desplaçaments per aquest front de pluges, que es preveu que es desplaci cap al nord. Aquest dimecres a la nit es va enviar un missatge Es-Alert per demanar extremar la prudència i, de moment, no es preveuen mesures especials.
