La boira es lleva a Manresa a 2,8 ºC
Regió7
Manresa
El cel de Manresa s'ha despertat aquest matí tapat per una boira que li ha costat llevar-se i amb una de les temperatures mínimes més baixes dels darrers dies: 2,8ºC. Així ho ha observat Lluís Sarró (MetoViladordis), que ha compartit amb Regió7 les imatges d'aquest moment. El vídeo ha estat enregistrat entre les 7.57 h i les 8-56 h d'avui, 10 de novembre.
