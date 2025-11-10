Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La boira es lleva a Manresa a 2,8 ºC

La boira es lleva a Manresa a 2,8 ºC

La boira es lleva a Manresa a 2,8 ºC

Lluís Sarró

Regió7

Manresa

El cel de Manresa s'ha despertat aquest matí tapat per una boira que li ha costat llevar-se i amb una de les temperatures mínimes més baixes dels darrers dies: 2,8ºC. Així ho ha observat Lluís Sarró (MetoViladordis), que ha compartit amb Regió7 les imatges d'aquest moment. El vídeo ha estat enregistrat entre les 7.57 h i les 8-56 h d'avui, 10 de novembre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
  2. Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
  3. «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
  4. «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
  5. Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
  6. Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
  7. Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
  8. Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya

La boira es lleva a Manresa a 2,8 ºC

La boira es lleva a Manresa a 2,8 ºC

La Llambordada premiarà dissabte a Gironella els millors del ciclisme berguedà

La Llambordada premiarà dissabte a Gironella els millors del ciclisme berguedà

La boira es lleva a Manresa a 2,8 ºC

La boira es lleva a Manresa a 2,8 ºC

Althaia digitalitzarà mostres biològiques per millorar diagnòstics i afavorir treball en xarxa

Althaia digitalitzarà mostres biològiques per millorar diagnòstics i afavorir treball en xarxa

Roba amb violència una bossa de mà a Manresa i una patrulla dels Mossos l'enxampa al moment

Roba amb violència una bossa de mà a Manresa i una patrulla dels Mossos l'enxampa al moment

Josep Garcia firma un doblet i s’acosta al títol de Campionat d'Espanya

Josep Garcia firma un doblet i s’acosta al títol de Campionat d'Espanya

Laia Font torna de la Gymnova Cup de Bèlgica amb quatre plates, una d'elles en el concurs complet

Laia Font torna de la Gymnova Cup de Bèlgica amb quatre plates, una d'elles en el concurs complet

Recrimina a un cotxe que gairebé l'atropella i acaba apallissat per un grup de persones

Recrimina a un cotxe que gairebé l'atropella i acaba apallissat per un grup de persones
Tracking Pixel Contents