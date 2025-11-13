Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerta per vent a la Catalunya central: ratxes de més de 90 km/h a cinc comarques de la regió

L'episodi es troba dins del marc dels efectes de la borrasca Claudia, que deixarà ventades a zones d’alta muntanya del Pirineu i del Prepirineu, així com el nord de la regió central

Previsió del temps per a la tarda d'aquest dijous

Previsió del temps per a la tarda d'aquest dijous / Meteocat

Regió7

Manresa

Protecció Civil ha activat aquest dijous la prealerta del pla VENTCAT a la Catalunya central, a causa de la previsió de ratxes de vent superiors als 90 km/h. Les comarques afectades són el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Lluçanès.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), l’episodi començarà a les 13 hores d’avui i s’allargarà fins a les 13 hores de divendres. Els vents afectaran especialment les zones d’alta muntanya del Pirineu i del Prepirineu, així com el nord de la Catalunya central.

Els meteoròlegs assenyalen que aquest fenomen es troba dins del marc dels efectes de la borrasca Claudia. Situada a l’oest de la península Ibèrica, porta vents del sud que transporten una massa d’aire més càlida, provocant també un augment de temperatures de més de 5 °C en moltes localitats.

