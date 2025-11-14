Els colors de la tardor arriben cada cop més tard al Berguedà i Moianès
Les fulles del faig maduren més de quatre dies més tard a la Roca de Tiraval de Bagà i més de tres a Castellterçol
Els colors de la tardor arriben cada cop més tard a Catalunya. Segons una analítica recent del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les fulles del faig (Fagus sylvatica) estan madurant entre dos i quatre dies més tard cada decenni. Concretament, s'està estudiant aquest canvi en la fageda de la Roca de Tiraval (Bagà), on la tendència apunta a +4,1 dies per decenni, i a Castellterçol, +3 dies, i pel que fa a la fenofase de l'arbre on el 50% de les fulles estan grogues o rogenques. Les dades es basen en més de 2.000 observacions durant 13 anys en aquests indrets. Per a tota Catalunya, la dada mitjana és de 2,1 dies per decenni.
Des del Meteocat estan mesurant també l'evolució de les fagedes al Montseny i a d'altres zones de Catalunya, però encara és aviat per treure conclusions, ja que només hi ha sis anys d'observacions.
Les dades han estat preses per la Xarxa Fenològica de Catalunya (Fenocat), que coordina el Meteocat fa més de 10 anys i compta amb 80 observadors que monitoren la flora i fauna del país.
En aquest sentit, es fa seguiment de la floració d'algunes espècies vegetals, la maduració dels fruits, la caiguda de les fulles, el període de vol de papallones o la migració dels ocells. En total, el Fenocat recull més d'1,5 d'observacions, de les quals 15.201 són de faig per al període 2013-2025. Pel que fa a les zones de seguiment, es monitora el faig a les comarques del Vallès Oriental, el Berguedà, la Vall d'Aran, Osona i el Ripollès. "Això permet avaluar com aquests arbres estan canviant el seu ritme de vida en funció de les noves condicions meteorològiques i climàtiques", segons el tècnic del Meteocat i coordinador de la xarxa, Xavier De Yzaguirre.
