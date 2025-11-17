Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
La baixada de les temperatures provocarà gelades i les primeres nevades de l’any a cotes de fins als 800 metres
EFE
Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir d’aquest dimarts, quan es registrarà un canvi significatiu de temps a causa de l’entrada d’una massa d’aire àrtic, que provocarà un descens marcat de les temperatures, amb gelades, nevades en cotes baixes i vent durant els pròxims dies.
Aquest episodi de temps hivernal afectarà la península i les Balears, amb un descens de les temperatures màximes i mínimes, més evident a partir de dimecres, amb valors entre 5 i 10 ºC per sota dels normals per a aquesta època de l’any, i gelades que afectaran àmplies zones del nord i l’interior peninsular, segons el pronòstic de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
La massa d’aire àrtic entrarà dimecres des del nord, acompanyada d’un flux humit de llarg recorregut marítim que afectarà aquell dia el nord peninsular i deixarà nevades a la serralada Cantàbrica i als Pirineus en cotes de fins als 800 metres, i que en dies posteriors baixarà fins als 400-600 metres en zones del terç nord peninsular.
Neu a Barcelona?
A partir de dijous, la massa d’aire s’estendrà progressivament a la resta de la península i les Balears, provocant un descens tèrmic generalitzat que continuarà fins dissabte, i anirà acompanyat de vent de component nord, amb ratxes molt fortes al nord-est peninsular, Balears i també a zones de muntanya del terç est peninsular, sobretot durant divendres i dissabte.
A Catalunya, les màximes es mantindran entre els 10 i 12 ºC a la costa i per sota dels 8 ºC a l’interior, uns registres més propis de l’hivern que de l’estació actual.
Per aquest motiu, durant la matinada de dijous a divendres, si la irrupció freda arriba amb intensitat, no es descarta que caigui neu a nivell del mar en zones baixes de l’est de Catalunya, especialment a Girona i zones altes de Barcelona.
Evitar desplaçaments i portar cadenes
Associat a aquesta situació es preveu un intens temporal marítim que afectarà el mar Balear i l’Empordà. Davant aquest episodi hivernal al novembre, Protecció Civil i Emergències recomana, en un comunicat, evitar els desplaçaments i, si són imprescindibles, fer-los per carretera, consultar la situació meteorològica i l’estat de les vies, especialment per les plaques de gel, extremar les precaucions, revisar el vehicle i seguir les recomanacions de la Direcció General de Trànsit (DGT).
Així mateix, revisar els pneumàtics i portar els d’hivern o cadenes, vigilar l’anticongelant, els frens del vehicle i omplir el dipòsit de combustible. A més, portar roba d’abric i un telèfon mòbil amb bateria de recanvi i/o carregador per al cotxe.
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- L'exemplaritat de Tous: segona generació
- El funeral de Miquel Caelles, mort en accident de trànsit, serà aquest diumenge a la tarda a Súria
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper