El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
La baixada de les temperatures pot provocar que la neu arribi a nivell del mar aquesta setmana
EFE
La caiguda de les temperatures causada per una massa d'aire àrtic pot acabar amb nevades a nivell del mar aquest divendres. El descens tèrmic, que comença a fer-se notar aquest dimarts i s'estendrà fins dissabte, pot arribar a deixar fins a valors de fins a 8 ºC i estampes plenament hivernals en punts de la costa catalana.
Protecció Civil ja ha avisat d'un canvi significatiu de temps a partir d'aquest dimarts. Si bé dimecres la neu pot arribar als Pirineus en cotes de fins als 800 metres, en els dies posteriors pot arribar als 400-600 metres en zones del terç nord peninsular. Ja durant la matinada de dijous a divendres, si la irrupció freda arriba amb intensitat, no es descarta que caigui neu a peu de platja en zones baixes de l’est de Catalunya, especialment a Girona i zones altes de Barcelona.
Tornen les gelades
Aquest episodi de temps hivernal afectarà la península i les Balears, amb una clara davallada de les mínimes i les màximes, que amb valors entre 5 i 10 ºC per sota dels normals per a aquesta època de l’any. Amb la caiguda de les temperatures també tornaran les gelades, que afectaran àmplies zones del nord i l’interior peninsular, segons el pronòstic de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
Evitar desplaçaments i portar cadenes
Davant de la previsió de neu, Protecció Civil recomana revisar els pneumàtics i portar els d’hivern o cadenes, vigilar l’anticongelant, els frens del vehicle i omplir el dipòsit de combustible. A més, portar roba d’abric i un telèfon mòbil amb bateria de recanvi i/o carregador per al cotxe.
