Temperatures sota zero a la Catalunya central aquest dimecres
La màxima no superarà els 10ºC en una jornada que marca l'arribada d'una massa d'aire àrtic al territori
Regió7
Manresa
La caiguda de les temperatures causada per una massa d'aire àrtic pot deixar temperatures sota zero aquest dimecres a la Catalunya central, segons el pronòstic del Servei Meteorològic de Catalunya.
Totes les comarques de la regió es despertaran amb valors negatius, que poden superar els -2ºC en el cas del Bages. Al llarg del dia, s'espera que la màxima no superi els 10ºC.
El cel estarà serè o poc ennuvolat per la circulació de bandes de núvols alts i alguns de mitjans, sobretot durant la tarda.
