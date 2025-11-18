Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Temperatures sota zero a la Catalunya central aquest dimecres

La màxima no superarà els 10ºC en una jornada que marca l'arribada d'una massa d'aire àrtic al territori

Gent abrigada al carrer

Gent abrigada al carrer / Arxiu / Jordi Cotrina

Regió7

Manresa

La caiguda de les temperatures causada per una massa d'aire àrtic pot deixar temperatures sota zero aquest dimecres a la Catalunya central, segons el pronòstic del Servei Meteorològic de Catalunya.

Totes les comarques de la regió es despertaran amb valors negatius, que poden superar els -2ºC en el cas del Bages. Al llarg del dia, s'espera que la màxima no superi els 10ºC.

El cel estarà serè o poc ennuvolat per la circulació de bandes de núvols alts i alguns de mitjans, sobretot durant la tarda.

