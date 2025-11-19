Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les temperatures també cauen al vespre: fins a -5ºC a les 20 hores en aquest municipi

Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Neucat per la possibilitat de nevades aquest dijous

Gent passejant abrigada pel centre de Manresa

Gent passejant abrigada pel centre de Manresa / Arxiu

Regió7

Manresa

Temperatures sota zero a les vuit del vespre. Municipis de la Catalunya central marxaran a dormir amb els termòmetres amb valors molt baixos. És el cas de Puigcerdà, on a les 20 hores, el mercuri marcava els -5ºC, segons dades recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya. En el cas del Bages, a Sant Salvador de Guardiola, el servei apunta que el termòmetre ha baixat fins als -3ºC.

Aquest matí, les comarques centrals ja s'ha despertat amb valors negatius. El punt de la regió més fred aquest matí segons les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya ha estat l'aeròdrom de Das. Aquí, s'ha arribat als -7,3 graus a les sis del matí. El Bages també ha notat el brusc canvi de temperatures aquest matí, amb mínimes de -3 a Sant Salvador de Guardiola i -1,8 a Artès. A Manresa, el termòmetre ha arribat a marcar -1,1 graus, segons l'estació de l'Agència Estatal de Meterologia.

Protecció Civil ha actival la prealerta del pla Neucat per possibles nevades a les comarques de l'Alt i Baix Empordà per aquest dijous. En un missatge a 'X', el servei alerta que la cota de neu se situarà entre els 300 i 400 metres.

