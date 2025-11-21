Activada l'alerta del pla Vencat per la previsió de ratxes de més de 90 km/h
L'alerta s'allargarà fins dissabte al migdia i afectarà principalment a partir de divendres a la mitjanit
ACN
Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Vencat davant la previsió de fortes ratxes de vent, que poden superar els 90 km/h a tota la zona del Pirineu, Prepirineu i Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'alerta s'allargarà fins aquest dissabte al migdia i l'episodi afectarà principalment a partir de divendres a la mitjanit.
Atès que en diversos punts del Pirineu i Prepirineu també hi ha nevat en les darreres hores, el vent pot provocar el fenomen del torb. Per aquest motiu, Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar les activitats d'alta muntanya. En aquest sentit, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha demanat vigilar amb les activitats a l'exterior i a l'hora de circular. Ha afegit que de moment no hi ha incidències importants, però ha insistit en la necessitat d'estar vigilants davant d'aquestes previsions.
D'altra banda, fins al vespre de dissabte es poden produir onades superiors als tres metres, amb mar de fons de component nord a l'Alt Empordà, a la zona del cap de Creus i del cap de Begur.
A més, es troba en prealerta el pla Neucat, per la previsió de nevades, que poden acumular gruixos de més de cinc centímetres a la Vall d'Aran, a partir de la cota de 700 metres.
