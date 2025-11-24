Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerta per fortes ratxes de vent dimarts al sud i dimecres al nord de Catalunya

L'episodi podria afectar les comarques de l'Anoia, el Berguedà i la Cerdanya

A partir de la matinada de dimarts es poden superar els 70 km/h i l'endemà els 90 km/h a les zones afectades

Un arbre caigut a causa d'un episodi de vent

Un arbre caigut a causa d'un episodi de vent / arxiu

ACN

Barcelona

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Vencat per la previsió de fortes ratxes de vent aquest dimarts i dimecres a diversos punts del territori. En concret, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que a partir de la matinada de dimarts i fins al migdia es puguin superar els 70 km/h de vent de component oest a totes les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Anoia, amb més probabilitat al Baix Camp al matí i fins al migdia. El fenomen afectarà de manera extensa tot aquest territori. Dimecres, la previsió és que les ratxes puguin superar els 90 km/h de component nord al Pirineu, Prepirineu i l'Alt i Baix Empordà, des de la matinada i fins a la nit.

Les comarques amb més probabilitat de superació del llindar seran les del Pirineu Oriental (Cerdanya, Ripollès i Berguedà) i l'Alt Empordà. Al Pirineu, el llindar se superarà en cotes altes. Al contrari que dimarts, en aquest cas, la distribució del fenomen serà local dins de la zona avisada.

A més, dimecres es poden produir onades de 2,5 metre (maregassa) a les zones del Cap de Creus i cap de Begur, a l'Empordà. La direcció predominant de l'onatge i mar de fons serà de component nord.

Davant d'aquestes previsions, Protecció Civil ha demanat tenir especial precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure, i consultar l'estat de les carreteres i la previsió meteorològica. També demana evitar fer activitats de lleure a l'exterior en zones boscoses i a la costa, i es recomana posposar les activitats a cotes altes del Pirineu i Prepirineu.

