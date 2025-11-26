Meteorologia
Catalunya tindrà un hivern càlid i amb pluges al litoral
El Servei Meteorològic de Catalunya treballa amb la previsió que, entre desembre i febrer, es registraran temperatures per sobre de la mitjana.
Germán González
El Servei Meteorològic (SMC-Meteocat) treballa amb la previsió que aquest hivern, sobretot entre desembre i febrer, es registraran temperatures per sobre de la mitjana climàtica no només a Catalunya, sinó arreu d’Espanya i en part d’Europa. "És una tendència dels últims anys", va apuntar ahir Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat. A més, al desembre i al gener hi haurà més precipitacions que la mitjana al litoral i prelitoral. El Meteocat, no obstant, recorda que les previsions estacionals tenen una "fiabilitat limitada", és a dir, que es tracta d’una tendència que s’ha d’anar concretant amb el pas dels dies.
Alertes i emergències
Protecció Civil va assenyalar ahir que treballa amb aquestes previsions per activar les alertes i emergències per nevades o vents intensos i com per establir previsions per minimitzar riscos per a la població. Sergio Delgado, subdirector de Programes de Protecció Civil, va remarcar la importància d’oferir una resposta coordinada en funció de l’emergència.
D’aquesta manera, l’organisme insta a extremar la precaució davant la possible caiguda d’arbres i branques, el despreniment d’elements de les façanes i el fort onatge en cas de ratxes intenses de vent, així com davant d’allaus, talls de subministrament i incomunicació per la neu. També recorda el risc d’accidents a la llar per mal funcionament dels sistemes de calefacció i l’especial vulnerabilitat de les persones grans que viuen soles.
És precisament davant aquestes situacions de risc climàtic que Protecció Civil posa en marxa els centres d’emergències, juntament amb els comitès tècnics, que fan un seguiment i destinen els recursos adequats per afrontar el perill. També s’activen alertes a la població i es pot arribar a prohibir la circulació, mitjançant avisos al mòbil, per garantir la seguretat. Protecció Civil recorda la importància de l’autoprotecció tenint preparats els kits d’emergència.
Montse Font, cap del servei de Gestió d’Emergències de Protecció Civil, va remarcar que hi ha plans, com l’Inuncat i l’Infocat, que "no s’obliden en tot l’any". En aquest sentit, va apuntar als episodis de pluges fortes registrades en els últims mesos i al fet que el risc d’incendis ja es pot començar a constatar al març, quan abans era a l’estiu, ja que cada vegada es registren temperatures més altes.
Segons Protecció Civil i el Servei Meteorològic, les alertes tenen en compte les característiques de cada comarca. Com a exemple, Segalà va incidir que no és el mateix que caiguin entre 4 o 5 centímetres de neu a Barcelona, "quantitat que provocaria un caos", que a Vielha, on ja hi estan acostumats. També es va indicar que a l’Empordà i a Terres de l’Ebre són habituals els forts vents en aquesta època de l’any o a l’inici de primavera, de manera que l’alerta s’activa a partir de 120 quilòmetres per hora, mentre que a la zona central i la costa propera a Barcelona els avisos es realitzen a partir de ratxes de 70 km/h.
La cap de la Unitat de Predicció d’Allaus i Nivologia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Glòria Martí, va destacar que cada dia s’executa una avaluació dels riscos d’allaus examinant els gruixos de neu, la seva estabilitat i evolució, i que d’aquesta manera es realitzen prediccions per als usuaris que volen desplaçar-se a la muntanya.
