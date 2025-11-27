Fort descens de les temperatures a la Catalunya central: el Bages es desperta amb -6ºC
A Manresa, a primera hora del matí, el mercuri ha baixat fins als –2,9 °C
La Catalunya central s’ha llevat aquest dijous amb un ambient gèlid i temperatures clarament hivernals. En nombroses comarques de l’interior els termòmetres han baixat fins als -6 °C, i en alguns punts fins i tot per sota, segons les dades recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i l’AEMET.
Les mínimes més destacades s’han registrat a Guixers, amb –7,4 °C, convertint-se en un dels valors més extrems del matí a tot Catalunya. També s’han superat els –6 °C a Artés (–6,1 °C) i a Moià, segons els termòmetres dels vehicles dels veïns de la població. A Cardona s’han registrat –5,8 °C, i a Sant Salvador de Guardiola, –5,2 °C, confirmant una matinada marcadament freda arreu del territori.
Pel que fa a les capitals de comarca, segons dades de l’AEMET, Manresa ha baixat fins als –2,9 °C, Berga fins als –1,4 °C, mentre que Igualada ha quedat lleugerament per sobre del punt de congelació, amb 0,8 °C.
Tot i el fred intens de primera hora, es preveu que les temperatures remuntin durant el dia, amb màximes que podrien assolir els 12 °C. La tendència per demà és d’un ascens progressiu del mercuri, que suavitzarà l’ambient fred d’avui. Paral·lelament, l’AEMET alerta que aquest dijous s’esperen ratxes molt fortes a l’Empordà, al Pirineu i al baix Ebre, així com gelades fortes en alguns valls alts pirinencs.
