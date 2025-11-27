Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fort descens de les temperatures a la Catalunya central: el Bages es desperta amb -6ºC

A Manresa, a primera hora del matí, el mercuri ha baixat fins als –2,9 °C

Gent abrigada a Manresa en una imatge d'arxiu

Gent abrigada a Manresa en una imatge d'arxiu / Oscar Bayona

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

La Catalunya central s’ha llevat aquest dijous amb un ambient gèlid i temperatures clarament hivernals. En nombroses comarques de l’interior els termòmetres han baixat fins als -6 °C, i en alguns punts fins i tot per sota, segons les dades recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i l’AEMET.

Les mínimes més destacades s’han registrat a Guixers, amb –7,4 °C, convertint-se en un dels valors més extrems del matí a tot Catalunya. També s’han superat els –6 °C a Artés (–6,1 °C) i a Moià, segons els termòmetres dels vehicles dels veïns de la població. A Cardona s’han registrat –5,8 °C, i a Sant Salvador de Guardiola, –5,2 °C, confirmant una matinada marcadament freda arreu del territori.

Pel que fa a les capitals de comarca, segons dades de l’AEMET, Manresa ha baixat fins als –2,9 °C, Berga fins als –1,4 °C, mentre que Igualada ha quedat lleugerament per sobre del punt de congelació, amb 0,8 °C.

Tot i el fred intens de primera hora, es preveu que les temperatures remuntin durant el dia, amb màximes que podrien assolir els 12 °C. La tendència per demà és d’un ascens progressiu del mercuri, que suavitzarà l’ambient fred d’avui. Paral·lelament, l’AEMET alerta que aquest dijous s’esperen ratxes molt fortes a l’Empordà, al Pirineu i al baix Ebre, així com gelades fortes en alguns valls alts pirinencs.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
  2. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
  3. Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
  4. Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
  5. Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
  6. Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets
  7. Mor un membre dels Minyos de Terrassa en un accident laboral a Castellbisbal
  8. L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill

Nadal amb valor afegit: Fundació La Llar i Productors del Berguedà consoliden l'aliança per al lots solidaris

Nadal amb valor afegit: Fundació La Llar i Productors del Berguedà consoliden l'aliança per al lots solidaris

Fort descens de les temperatures a la Catalunya central: el Bages es desperta amb -6ºC

Fort descens de les temperatures a la Catalunya central: el Bages es desperta amb -6ºC

Inversions per la Solsona del 2026: deixalleria nova, xarxa d'aigua i més nínxols

Inversions per la Solsona del 2026: deixalleria nova, xarxa d'aigua i més nínxols

Pujada salarial dels funcionaris: què ofereix el Govern, a quants treballadors afecta i quan es cobraria

Pujada salarial dels funcionaris: què ofereix el Govern, a quants treballadors afecta i quan es cobraria

Junts d'Igualada reclama al govern que resolgui la manca de calefacció de l'institut Mercader

Junts d'Igualada reclama al govern que resolgui la manca de calefacció de l'institut Mercader

Una cinquantena de persones de Sant Joan de Vilatorrada visiten Campllong per participar en una cargolada

Una cinquantena de persones de Sant Joan de Vilatorrada visiten Campllong per participar en una cargolada

Premis Ondas 2025: tots els guardonats i els millors moments de la gala

Tiroteig a prop de la Casa Blanca: un home fereix a trets dos militars

Tiroteig a prop de la Casa Blanca: un home fereix a trets dos militars
Tracking Pixel Contents