Informe Copernicus
El 2025 es perfila com el segon o tercer any més càlid mai registrat al planeta
Els registres testifiquen que el mes de novembre va ser el tercer més càlid registrat en el conjunt del globus, amb una temperatura mitjana fins a 1,54 graus per sobre dels nivells preindustrials
Valentina Raffio
El planeta està a punt de batre un altre preocupant rècord que, una vegada més, testifica fins a quin punt l’escalfament global està alterant el món en què vivim. Segons confirma l’últim butlletí del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S), el gran termòmetre europeu per estudiar l’avenç de la crisi climàtica al planeta, els registres indiquen que el 2025 ja està empatat amb el 2023 com el segon any més càlid mai registrat i que, tret d’un gir completament inesperat dels registres de desembre, tancarà ocupant el segon o tercer lloc del rànquing històric d’anys més calorosos mai registrats al planeta.
«Aquestes xifres reflecteixen el ritme accelerat que està adquirint el canvi climàtic i ens recorden que l’única manera de mitigar l’augment futur de temperatures és reduir ràpidament les emissions», afirma Samantha Burgess, directora estratègica de Clima a C3S.
Les dades indiquen que el mes de novembre passat va ser el tercer més càlid registrat en el conjunt del globus, amb una temperatura mitjana global de 14,02 graus i un valor fins a 1,54 graus per sobre dels nivells preindustrials, el llindar que els científics prenen com a referència per estudiar l’avenç de l’escalfament global. Aquestes xifres encaixen amb les observades durant aquesta tardor, una estació que ja destaca com la tercera més càlida registrada a escala global i la quarta més calorosa viscuda a Europa.
Els científics afirmen que des del setembre fins ara pràcticament tot l’hemisferi nord, des d’Europa fins a l’Àrtic i el Canadà, va registrar temperatures per sobre del normal per a l’època. Els termòmetres europeus, per posar un exemple, van estar un grau per sobre de l’observat en els últims trenta anys.
Extrems climàtics
L’escalfament del planeta també es percep de manera clara als oceans del globus terraqüi. La temperatura mitjana de la superfície marina al novembre va ser de 20,42 graus, la quarta xifra més alta mai registrada per a aquell mes. El Pacífic Nord va tornar a destacar per les seves temperatures molt superiors a la mitjana, i al mar de Noruega i al mar de la Coral s’han establert diversos rècords històrics de temperatura.
L’únic lloc on s’ha observat un lleuger descens de la temperatura marina és al Pacífic equatorial central i oriental, on els científics intueixen que s’estan començant a donar els primers senyals de transició cap a una fase feble de la Niña, un fenomen climàtic natural que es relaciona amb una alteració dels patrons climàtics globals.
Els experts recorden que l’escalfament global no només es reflecteix als termòmetres, sinó també en un auge de fenòmens extrems. L’últim mes, sense anar més lluny, una concatenació de ciclons tropicals i pluges monsòniques desbordades han inundat diversos punts del continent asiàtic i han provocat més de mil morts a la zona. A bona part d’Europa, així com al sud-oest dels Estats Units, Taiwan, l’Àfrica i Austràlia també van enfrontar forts episodis de pluja, mentre regions com Mèxic, gran part de l’Àsia occidental i el sud del Brasil van registrar un període marcat per la sequera. Aquest contrast mostra de manera gràfica les dues cares de la moneda que té la crisi climàtica i que, segons afirmen els especialistes, també il·lustra com les emissions humanes desbocades estan contribuint a un clima cada vegada més caòtic i extrem.
