Nova alerta per pluja per aquest dimarts: aquestes són les comarques afectades

Es preveu precipitacions superiors a 20 l/m2 en mitja hora

Una persona camina amb un paraigua en un dia marcat per la pluja

Una persona camina amb un paraigua en un dia marcat per la pluja / Rober Solsona

Regió7

Manresa

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un nou avis per fortes pluges aquest dimarts, especialment al litoral català i a la comarca de l’Anoia, una de les més afectades aquest dilluns pel pas de la borrasca Emilia.

Segons el Servei Meteorològic, aquest dimarts es preveu la possibilitat de precipitacions superiors a 20 l/m2 en mitja hora, amb un grau de perill màxim de 2 sobre 6.

Les dades registrades dilluns mostren la força de la borrasca Emilia: en només un matí, municipis com Falset, a la província de Tarragona, van acumular fins a 152 litres per metre quadrat. Altres localitats com Torroja del Priorat o el Perelló van superar àmpliament el llindar dels 85 mm en poques hores. A Alcanar, per exemple, es van registrar més de 25 litres en només 30 minuts i fins a tres litres per metre quadrat en només un minut.

