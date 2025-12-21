Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
Obligatori circular amb cadenes per la Bonaigua, el pla de Beret i el port del Cantó
ACN
La neu fa obligatòria la circulació amb cadenes aquest diumenge al vespre per la C-28 al port de la Bonaigua, la C-142b al pla de Beret i a l'N-260 al port del Cantó. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, les nevades que poden caure durant les hores vinents poden afectar les carreteres properes al túnel del Cadí, que uneix la Cerdanya i el Berguedà. És per això que s'han activat panells informatius en ambdues comarques.
