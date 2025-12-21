Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores

Obligatori circular amb cadenes per la Bonaigua, el pla de Beret i el port del Cantó

La Farga de Moles, a l'Alt Urgell, nevada en una imatge d'arxiu

La Farga de Moles, a l'Alt Urgell, nevada en una imatge d'arxiu / Mossos d'Esquadra

ACN

La neu fa obligatòria la circulació amb cadenes aquest diumenge al vespre per la C-28 al port de la Bonaigua, la C-142b al pla de Beret i a l'N-260 al port del Cantó. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, les nevades que poden caure durant les hores vinents poden afectar les carreteres properes al túnel del Cadí, que uneix la Cerdanya i el Berguedà. És per això que s'han activat panells informatius en ambdues comarques.

