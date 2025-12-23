Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central

Segons Protecció Civil, la previsió per als pròxims dies és complexa, motiu pel qual es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat

Escenes com aquesta de Prullans es poden repetir aquest 25 de desembre

Martí Sosa / Regió7

Barcelona / Manresa

El dia de Nadal d'aquest 2025 pot ser blanc a bona part de Catalunya. La Generalitat ha activat la prealerta del pla Neucat davant la previsió que dijous, 25 de desembre, es puguin acumular fins a cinc centímetres de neu en cotes superiors als 600 metres, tot i que a les comarques de lAnoia, la Conca de Barberà i la Segarra podria baixar fins als 500 metres.

Segons ha informat Protecció Civil, la previsió meteorològica per als pròxims dies és complexa, motiu pel qual ha demanat extremar la prudència, especialment en la mobilitat.

La jornada serà tapada en general, ennuvolada en cotes altes i amb possibilitat de precipitacions a gairebé tots els racons del país. En alguns casos, l'aigua arribarà en forma de neu. Les zones on és més probable són el Pirineu i el Prepirineu, a tots els sectors, fins a cotes mitjanes i baixes (entre els 800 i els 1.200 metres); el Montseny; Montserrat i la Catalunya central (entre els 500 i els 800 metres); les Muntanyes de Prades; i el Montsant.

Per Sant Esteve, més neu

Per Sant Esteve, divendres, la meteorologia seguirà complicada. Es preveuen vents forts. Es dona gairebé per feta una nevada al Pirineu i Prepirineu oriental, que pot ser molt notable cap al Ter-Freser i el Canigó (gruixos de neu nova que podrien arribar als 40-50 centímetres). I també pot ser que caigui neu a cotes mitjanes, entre els 1.000 i els 1.200 metres.

Neu al port del Cantó, entre el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell

Neu al port del Cantó, entre el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell / Albert L. Cobo / ACN

Millora durant el cap de setmana

Durant el cap de setmana sembla que el temps anirà millorant, sobretot cap al Pirineu i Prepirineu occidental dissabte, ja que la nuvolositat i la precipitació tendiran a quedar-se més restringides als massissos més propers a la costa (tot i que encara hi pot haver alguna nevadeta al Pirineu oriental, amb cota als 1.000 metres).

Diumenge, sembla que la precipitació, ja en forma de pluja, es limitaria a les muntanyes mediterrànies i més meridionals.

