Alerta per la previsió de pluges molt intenses dijous i divendres
Podran caure més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores i es preveuen onades superiors a 4 metres
ACN
Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d’alerta per la previsió que, entre dijous i divendres, hi hagi precipitacions molt intenses al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu una situació de perill per acumulació d’aigua, ja que poden caure més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. També hi ha previsió de temporal marítim, amb onades que poden ser superiors als 4 metres al litoral central i nord.
A partir de dijous i fins dissabte, també s’ha emès un avís per neu que pot faltar a comarques del Pirineu Occidental, el Ripollès, l’Anoia, la Segarra, la Conca de Barberà o la Terra Alta. Hi ha la possibilitat de gruixos de 5 centímetres a 600 metres.
En el cas de la Terra Alta, es poden acumular dos centímetres de neu a 400 metres, mentre que al Ripollès es podrà arribar als 20 centímetres a 1.400 metres.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
- Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
- Aquestes són les 25 empreses que més facturen de la Cerdanya
- Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”