Alerta per la previsió de pluges molt intenses dijous i divendres

Podran caure més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores i es preveuen onades superiors a 4 metres

Diverses persones sota la pluja, en una imatge d'arxiu

Diverses persones sota la pluja, en una imatge d'arxiu / EPC

ACN

Barcelona

Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d’alerta per la previsió que, entre dijous i divendres, hi hagi precipitacions molt intenses al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu una situació de perill per acumulació d’aigua, ja que poden caure més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. També hi ha previsió de temporal marítim, amb onades que poden ser superiors als 4 metres al litoral central i nord.

A partir de dijous i fins dissabte, també s’ha emès un avís per neu que pot faltar a comarques del Pirineu Occidental, el Ripollès, l’Anoia, la Segarra, la Conca de Barberà o la Terra Alta. Hi ha la possibilitat de gruixos de 5 centímetres a 600 metres.

En el cas de la Terra Alta, es poden acumular dos centímetres de neu a 400 metres, mentre que al Ripollès es podrà arribar als 20 centímetres a 1.400 metres.

Alerta per la previsió de pluges molt intenses dijous i divendres

Alerta per la previsió de pluges molt intenses dijous i divendres

