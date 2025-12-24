On pot nevar aquest Nadal a la Catalunya central?
Es poden acumular més de cinc centímetres en cotes superiors als 600 m
Regió7
Nadal arribarà amb fred i neu a bona part del territori. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació meteorològica de perill per neu per al 25 de desembre, amb especial afectació a diverses comarques de la Catalunya central i del Pirineu.
Segons la previsió, les nevades podran aparèixer al Solsonès, l’Anoia i l’Alt Urgell, on es podrien acumular més de 5 centímetres de neu a partir dels 600 metres d’altitud. El Meteocat fixa el grau de perill màxim en 3 sobre 6, un risc moderat però amb capacitat d’afectar la mobilitat i les comunicacions a les zones afectades.
La neu també podria arribar a altituds més baixes en punts concrets. A la Terra Alta, es preveu la possibilitat d’acumulacions superiors als 2 centímetres a partir dels 400 metres, fet poc habitual per aquestes dates en aquesta comarca. En canvi, al Ripollès, el fenomen seria més intens: es podrien superar els 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres, amb un ambient clarament hivernal.
Les autoritats recomanen prudència en els desplaçaments, especialment en carreteres de muntanya i vies secundàries, així com consultar les actualitzacions del Meteocat per seguir l’evolució del temporal de Nadal.
