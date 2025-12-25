Nadal amb neu a Catalunya: Protecció Civil apel·la a l'"autoprotecció" mentre cauen els primers flocs per sota dels 400 metres
A la Catalunya central les nevades tenen més probabilitat d'aparèixer al Solsonès, l’Anoia i l’Alt Urgell
Una trentena de carreteres de Catalunya estan afectades per la neu aquest 25 de desembre
Catalunya s’endinsa en el Nadal més blanc, fred i plujós des del 2008. Davant l’avís del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) per pluges intenses al nord-est —amb una acumulació de 100 litres per metre quadrat en 24 hores—, vents forts i una cota de neu que pot baixar fins als 300 metres d’altitud, Protecció Civil fa una crida a l'"autoprotecció". Tenint en compte que el temporal nadalenc coincideix amb un augment dels desplaçaments per acudir a trobades familiars, l’organisme insta a consultar l’estat de les vies a través del Servei Català de Trànsit i, si cal agafar el cotxe amb neu, circular amb el que anomena “kit d’emergències”: roba d’abrigar, menjar, aigua, mòbil carregat i el dipòsit ple. A tot el país hi una una trentena de carreteres afectades pel gel.
Els primers flocs de neu per sota dels 400 metres han començat a caure cap a les 9 del matí d'aquest dijous, segons el Meteocat. S'ha observat precipitació en forma d'aiguaneu amb alguns flocs a Porrera (310 m) i a Falset (383 m), al Priorat, barrejats amb el plugim.
Segons la previsió, a la Catalunya central les nevades tenen més probabilitat d'aparèixer al Solsonès, l’Anoia i l’Alt Urgell, on es podrien acumular més de 5 centímetres de neu a partir dels 600 metres d’altitud. El Meteocat fixa el grau de perill màxim en 3 sobre 6, un risc moderat però amb capacitat d’afectar la mobilitat i les comunicacions a les zones afectades.
La neu també podria arribar a altituds més baixes en punts concrets. A la Terra Alta, es preveu la possibilitat d’acumulacions superiors als 2 centímetres a partir dels 400 metres, fet poc habitual per aquestes dates en aquesta comarca. En canvi, al Ripollès, el fenomen seria més intens: es podrien superar els 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres, amb un ambient clarament hivernal.
Les autoritats recomanen prudència en els desplaçaments, especialment en carreteres de muntanya i vies secundàries, així com consultar les actualitzacions del Meteocat per seguir l’evolució del temporal de Nadal.
Per calendari i abast, el SMC considera que aquest serà el primer episodi nadalenc amb pluges abundants i generalitzades des de fa 17 anys, amb una combinació de pluges a Barcelona i rodalia i nevades a la muntanya. La imatge nadalenca serà de paraigües al pla i neu als cims.
