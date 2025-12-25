Una trentena de carreteres de Catalunya estan afectades per la neu aquest 25 de desembre
Consulta l'estat de la xarxa viària catalana si t'has de desplaçar durant el dia de Nadal
El temporal d'aigua i neu que creua Catalunya des d'aquest matí, sumat a les precipitacions dels darrers dies, ha deixat fins ara una trentena de carreters afectades pel gel. Aquestes afectacions poden anar canviant i és que la cita de neu pot baixar fins als 300 metres en alguns punts de l'interior. Segons el Servei Català de Trànsit, a les 11 h d'aquest dijous són les següents vies:
BARCELONA:
- Tallada per neu/vent BV-4024 Coll de Pal
LLEIDA:
Restricció vehicles 3a categoria, i cadenes per a la resta de vehicles a:
- N-260 Xerallo-Pont de Suert
- N-260 Ribera d’Urgellet-Soriguera
- N-230 Vilaller-Vielha e Mijaran: restricció per als vehicles articulats
Amb cadenes a:
- C-28 Port Bonaigua
- N-141 Bossòst
- C-142b pla Beret
- C-462 i C-563 Josa i Tuixén
- C-28 Port Bonaigua
- L-500 i L-501 Vall de Boí
- LV-5004 Espot
- LV-4036 Llers de Cerdanya
- LP-4033a i LP-4033b Bellver de Cardenya
- LV-5224 Sort
- L-503 la Torre de Cabdella
- LV-4241 Lladurs-Guixers
- LV-5055 Vielha-Vilamós
- LV-5052 Vielha e Mijaran
- L-911 Isona i Conca Dellà
- LV-5131 Sort-Soriguera
- LV-5134 Valls d’Aguilar
- LV-4037 Prullans
- LV-5223, LV-5223 i LV-5225 Sort
GIRONA:
- GIV-4016: Collada Toses restringit vehicles 3a categoria i cadenes per a la resta de vehicles
