Els efectes de la neu, avui: tallat el Coll de Pal, però el risc d'allaus baixa de 4 a 3 al Pirineu oriental

Trànsit demana precaució per la boira a l'A-2 i l'AP-2

Controls i circulació complicada en una carretera a causa de la neu, amb vehicles obligats a portar cadenes

Controls i circulació complicada en una carretera a causa de la neu, amb vehicles obligats a portar cadenes / Mossos d'Esquadra

ACN

Barcelona

La neu i el vent obliguen a tallar aquest dilluns al matí la carretera local BV-4024 cap al Coll de Pal, en un tram de quatre quilòmetres entre Bagà i Guardiola de Berguedà. A més, el risc d'allaus baixa de 4 a 3 al Pirineu oriental.

En canvi, la resta de vies ja estan reobertes, tot i que el Servei Català de Trànsit demana precaució per circular en dos trams de l'A-2 i l'AP-2 per la boira densa. En concret, són 25 quilòmetres de l'A-2 entre Soses i Alcoletge (Segrià) i sis quilòmetres a l'AP-2 entre Castelldans i Juneda (Garrigues), on la velocitat màxima s'ha limitat a 100 km/h.

Durant la nit s'ha tancat l'avís de perill fort d'allaus a la zona del Ter-Freser, a la meitat oriental del Vesant Nord del Cadí-Moixeró, de Perafita-Puigpedrós i del Prepirineu. El nivell, en aquestes zones, passa de 4 a 3, marcat. Per això, Protecció Civil ha tancat la prealerta del pla Allaucat. Al Pirineu occidental, el risc està entre 3 i 2.

Durant la matinada hi ha hagut ruixats intensos a la meitat nord i est del país, i a les Terres de l'Ebre, on han deixat acumulacions de 80 mm en 24 hores. Per aquest dilluns es preveuen ruixats dispersos, sobretot al litoral i prelitoral central i sud, amb més sol al terç nord.

  1. Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
  2. Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
  3. Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
  4. Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
  5. Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
  6. La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
  7. La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
  8. Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla

El centre de comandament de Rodalies amb Adif i Renfe a l’estació de França entrarà en funcionament abans de l’estiu

L’època més violenta de la història recent s’endureix amb dones i nenes a tot el món

Alcalde de Sant Llorenç: "ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe"

La neu i el vent obliguen a tallar el Coll de Pal, però el risc d'allaus baixa de 4 a 3 al Pirineu oriental

Com pot ser la visita de dimarts del Baxi Manresa al Hapoel Jerusalem?

L’oci nocturn de Catalunya es prepara per allargar la revetlla de Cap d'Any: restaurants i bars fins a les 4.00 i discoteques fins a les 7.30 hores

Troben el cos de la nena espanyola desapareguda en el naufragi del vaixell d’Indonèsia

Canvi climàtic al Pirineu: dos graus més des de l'any 2000

