Els efectes de la neu, avui: tallat el Coll de Pal, però el risc d'allaus baixa de 4 a 3 al Pirineu oriental
Trànsit demana precaució per la boira a l'A-2 i l'AP-2
ACN
La neu i el vent obliguen a tallar aquest dilluns al matí la carretera local BV-4024 cap al Coll de Pal, en un tram de quatre quilòmetres entre Bagà i Guardiola de Berguedà. A més, el risc d'allaus baixa de 4 a 3 al Pirineu oriental.
En canvi, la resta de vies ja estan reobertes, tot i que el Servei Català de Trànsit demana precaució per circular en dos trams de l'A-2 i l'AP-2 per la boira densa. En concret, són 25 quilòmetres de l'A-2 entre Soses i Alcoletge (Segrià) i sis quilòmetres a l'AP-2 entre Castelldans i Juneda (Garrigues), on la velocitat màxima s'ha limitat a 100 km/h.
Durant la nit s'ha tancat l'avís de perill fort d'allaus a la zona del Ter-Freser, a la meitat oriental del Vesant Nord del Cadí-Moixeró, de Perafita-Puigpedrós i del Prepirineu. El nivell, en aquestes zones, passa de 4 a 3, marcat. Per això, Protecció Civil ha tancat la prealerta del pla Allaucat. Al Pirineu occidental, el risc està entre 3 i 2.
Durant la matinada hi ha hagut ruixats intensos a la meitat nord i est del país, i a les Terres de l'Ebre, on han deixat acumulacions de 80 mm en 24 hores. Per aquest dilluns es preveuen ruixats dispersos, sobretot al litoral i prelitoral central i sud, amb més sol al terç nord.
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla