El temporal deixa passejos plens de sorra a la Costa Brava i s'endú les platges de l'Escala

La llevantada arrossega troncs i restes vegetals arreu del litoral, fa caure alguns arbres i causa petites esllavissades

El tram sud del passeig marítim de Platja d'Aro, amb les màquines treballant per retirar la sorra

El tram sud del passeig marítim de Platja d'Aro, amb les màquines treballant per retirar la sorra / ACN/Xavier Pi / Maria Garcia

Xavier Pi / Maria Garcia (ACN)

Platja d’Aro / L’Escala

ACN Platja d’Aro / L’Escala - El temporal que ha escombrat Catalunya durant els darrers dies ha deixat passejos marítims plens de sorra de nord a sud de la Costa Brava i s'ha endut les platges de l'Escala (Alt Empordà) però no ha deixat danys greus. La llevantada ha arrossegat troncs i restes vegetals arreu del litoral, ha fet caure algun arbre -com a Palafrugell o a Sant Feliu de Guíxols- i ha causat petites esllavissades. A Portbou, l'embat de les onades va fer caure una biga i part de la teulada d'una de les barraques de pescadors i, com a curiositat, el mar va arrossegar una tortuga mossegadora fins a la platja. Més al sud, a Platja d'Aro, aquest matí les màquines treballen per recuperar l'aspecte del tram sud del passeig, que va quedar colgat de sorra.

