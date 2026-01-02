L'any arrenca sota zero i el pronòstic no millora: arriba més fred i neu
La regió central es prepara per a l'arribada de la borrasca Francis, que portarà una baixada de les temperatures i nevades per sota dels 200 metres
La Catalunya Central ha començat l’any 2026 amb una intensa onada de fred que ha deixat les temperatures sota zero en bona part del territori. Aquest divendres 2 de gener, Puigcerdà ha registrat -5,4 °C a les 6:23 hores. A primera hora del matí, a Solsona el termòmetre marcava els -2,8 °C. Altres capitals de comarca també han notat el fred: Berga amb 0,8 °C a mitjanit, Manresa amb 0,5 °C a les 8 hores i Igualada amb 1,3 °C a les 9 hores.
A mesura que avança el dia, els termòmetres continuen marcant mínimes destacables. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, a les 12 del migdia, Guixers ha arribat a -6 °C, Guardiola de Berguedà a -4,9 °C, la Seu d’Urgell – Bellestar a -4,4 °C i Castellar de n’Hug – el Clot del Moro a -4,2 °C, confirmant un inici d’any especialment fred en zones de muntanya i de l’interior.
El Meteocat ha anunciat l'arribada aquest cap de setmana de la borrasca Francis, que portarà un xoc d’aire fred i sec amb aire humit mediterrani, provocant una baixada encara més accentuada de les temperatures. La neu podrà caure per sota dels 200 metres a la Depressió Central i al terç sud del territori diumenge, mentre que dilluns s’espera que les precipitacions s’estenguin i es registrin possibles alteracions marítimes. Tot i que el Dia de Reis el sol farà acte de presència, les mínimes continuaran sent extremes.
