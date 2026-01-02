Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Pòquer il·legalÈric MontesEpisodi de fredMaternitatNecrològiquesIncendi estació d'esquí
instagramlinkedin

Alerta per possibles nevades a cotes baixes a partir de diumenge i el dia de la Cavalcada de Reis

Primer afectaran les comarques de Ponent i l'interior de l'Ebre, i s'estendran a la meitat sud i oest de Catalunya

Un operari treu neu de les voreres

Un operari treu neu de les voreres / AJ PUIGCERDÀ

ACN

Barcelona

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha alertat dels avisos de perill per neu a partir de diumenge a les 19.00 a les comarques de Ponent i l'interior de Terres de l'Ebre. Concretament, es podria veure nevar a partir de cotes de 200 metres. Es preveu que dilluns, dia de Cavalcada de Reis a molts municipis, l'avís per nevades s'estengui a la meitat sud i oest de Catalunya. El grau de perill màxim per neu serà de 2 en una escala de 6. I, segons el Meteocat, la cota de neu es podria situar als 0 metres a l'oest de la depressió central i al terç sud. Es preveu que l'episodi continuï al llarg de la tarda de dilluns.

TEMES

  1. La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
  2. Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
  3. Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
  4. El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
  5. La Sira, de Sant Fruitós, primer nadó de l’any de la Catalunya central
  6. Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
  7. Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»
  8. Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats

El Baxi - Bàsquet Girona de la Lliga Endesa, en imatges

El Baxi - Bàsquet Girona de la Lliga Endesa, en imatges

El primer debat polític del Berguedà posa els actors d'acord en la necessitat de mantenir el caràcter industrial

El primer debat polític del Berguedà posa els actors d'acord en la necessitat de mantenir el caràcter industrial

Alerta per possibles nevades a cotes baixes a partir de diumenge i el dia de la Cavalcada de Reis

Alerta per possibles nevades a cotes baixes a partir de diumenge i el dia de la Cavalcada de Reis

Haruki Murakami i Han Kang tornen a les llibreries, que ja miren a Sant Jordi

Haruki Murakami i Han Kang tornen a les llibreries, que ja miren a Sant Jordi

Avenç Nacionalista de Manresa, una plataforma ciutadana que ja és partit polític

Avenç Nacionalista de Manresa, una plataforma ciutadana que ja és partit polític

Un conductor topa contra un arbre a la C-37, a l’altura de Santa Margarida de Montbui

Un conductor topa contra un arbre a la C-37, a l’altura de Santa Margarida de Montbui

Els Reis d'Orient arriben en ferrocarril a la Pobla de Claramunt i també visitaran la Molina

Els Reis d'Orient arriben en ferrocarril a la Pobla de Claramunt i també visitaran la Molina

Necrològiques del 3 de gener del 2026

Necrològiques del 3 de gener del 2026
Tracking Pixel Contents