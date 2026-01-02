La borrasca Francis amenaça amb nevades a cotes baixes
La clau arribarà entre el 4 i el 5 de gener, quan “la possible interacció amb la massa freda” podria fer que part de la precipitació caigui en forma de neu
Ángel Guerrero
Catalunya es prepara per a un canvi de temps de ple hivern. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha advertit, a través d’una nota informativa, de l’arribada de la borrasca Francis i d’una situació que combinarà humitat, precipitacions i una entrada d’aire fred amb un fort descens de les temperatures a bona part del territori.
En el seu comunicat, publicat aquest dijous, l’organisme explica que es tracta d’“una baixa freda aïllada, anomenada Francis”, que s’anirà aproximant al golf de Cadis, mentre que un altre patró atmosfèric obrirà la porta a “una massa d’aire àrtic sobre la Península” a partir de dissabte.
Possibles nevades a cotes baixes
L’Aemet preveu “uns primers dies de relativa estabilitat”, però avisa que “a partir del dia 3 augmenti la inestabilitat”. La clau arribarà entre el 4 i el 5 de gener, quan “la possible interacció amb la massa freda” podria fer que part de la precipitació caigués en forma de neu “a cotes mitjanes o baixes del quadrant sud-oriental”, amb més probabilitat a la zona oriental, est de la Meseta Sud, serralades de la Comunitat Valenciana i entorn de les Bètiques. L’organisme afegeix que “no es pot descartar” que s’estengui, amb menor intensitat, a altres zones com el centre i el terç nord-est.
Cavalcada i Dia de Reis passats per neu?
Amb la Cavalcada de Reis a l’horitzó, el pronòstic apunta que els ruixats i el fred podrien ser protagonistes en punts del sud i sud-est, i que la neu podria aparèixer a àrees de l’interior del quadrant sud-oriental si es confirma l’escenari descrit per l’Aemet per als dies 4 i 5. Paral·lelament, també s’esperen “ruixats de neu a cotes mitjanes de l’àrea cantàbrica”, un detall a tenir en compte en localitats on la celebració es fa a última hora i amb públic infantil al carrer.
Això sí, l’Aemet insisteix que el pronòstic té “una incertesa excepcional”, especialment pel que fa a “l’extensió i intensitat de les zones de nevada”, i recomana “un seguiment exhaustiu de les actualitzacions” i dels avisos oficials.
