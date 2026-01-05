Alerta si circules per aquestes carreteres durant l'episodi de neu a la Catalunya central
És obligatori portar cadenes o neumàtics d'hivern per diverses vies de la Catalunya central
Regió7
La borrasca Francis ha portat la neu a les cotes més baixes de la Catalunya central aquest dilluns. Per tal d'evitar complicacions arran del mal temps, el Servei Català de Trànsit ha demanat extremar les precaucions en carreteres de la regió. A 2/4 de 10 del matí, era necessari circular amb cadenes o neumàtics d'hivern per la C-462 entre la Coma i Tuixent, la BV-4031 entre Castellar de n'Hug i Toses i la C-563 entre Josa de Cadí i Gósol.
Paral·lelament, l'avís per neu i el gel que es pot formar a la calçada també ha fet en alerta diverses carreteres de casa nostra, com la C-16, l'Eix Pirinenc (N-260), l'Eix Prepirinenc (C-26), l'Eix Transversal (C-25) i l'A-2. Entre les carreteres on es demana precacuó durant l'episodi també hi ha la C-17, la C-14, la C-13 i la C-1412.
Accidents per la neu
Posant el focus en el conjunt del territori, un accident a l’A-2 a l’altura de Fonolleres, a la comarca de la Segarra, ha provocat un col·lapse en aquesta autovia en direcció a Barcelona en plena nevada des de minuts abans de les nou del matí. El sinistre està provocant retencions i ha atrapat també algunes màquines llevaneus, que no poden arribar a les zones on ha nevat per treballar. El Servei Català de Trànsit també informa de presència de neu i gel a la calçada a la mateixa A-2 entre Tàrrega i Veciana. També hi ha altres incidències a la xarxa viària. A hores d’ara està tallada la C-14 a Solivella, la BV-2204 a Santa Margarida de Montbui, i B-221 a Montmaneu.
El Servei Català de Trànsit també alerta de neu i gel a la calçada a l’AP-2, entre l’Albi i l’Espluga de Francolí.
