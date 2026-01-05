Dimarts sense nevades, però amb un descens de les temperatures i fortes glaçades
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu un clima més estable en les pròximes hores amb l'entrada d'aire gèlid i sec
La borrasca Francis ha portat la neu a les cotes més baixes de la regió central aquest dilluns. En força punts s'ha tractat de nevades testimonials, però en altres, encara continuen les precipitacions i el paisatge està ben emblanquinat. Tot plegat, acompanyat de baixes temperatures. Malgrat que Catalunya ha viscut una jornada força inèdita, el Servei Meteorològic de Catalunya apunta que en les pròximes hores s'espera un clima més estable.
Les precipitacions que han afectat en forma de neu la Catalunya central han arribat durant la matinada d'aquest dilluns i ha deixat nombrosos municipis del territori enfarinats. Segons el Meteocat, de cara a les pròximes hores es preveu una entrada d'aire fred i sec que donarà peu a més estones de sol i, per tant, un clima més estable. Tot i això, s'espera que les temperatures continuïn baixant entre dimarts i dimecres, deixant mínimes de més de -6 °C al Berguedà i la Cerdanya i de més de -4 °C al Bages i rodalia que aniran acompanyades de glaçades fortes.
Acompanyant el descens de les temperatures durant la tarda d'avui i tot el dia de dimarts, s'esperen fortes ventades en cotes altes del Pirineu, on no es descarten nevades al vessant nord. A partir de dimecres es notarà una lleugera pujada de les temperatures i la neu podria tornar en alguns punts de la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Solsonès.
Gruixos de fins a 4 cm a la regió
Les nevades que han afectat nombrosos municipis de la Catalunya central han deixat gruixos de fins a 4 cm fins a les dotze del migdia, com és el cas de Mura (450 m). Al poble bagenc el segueix Calaf (715 m), la Llacuna (616 m), Solsona (670 m) i Berga (700 m), on s'han acumulat 3 cm de neu. A Moià (707 m) i a Prats de Lluçanès (701 m) s'han registrat gruixos de 2 cm i, a Navàs (430 m) i a Bagà (860 m), d'1 cm.
Pel que fa a les temperatures, a l'estació meteorològica de Manresa (291 m) s'ha registrat una mínima de 0,2 °C, a Cardona (401 m) de 0,7 °C, a Monistrol de Montserrat (916 m) de -1,3 °C, a Artés (278 m) de 0 °C, a Sant Salvador de Guardiola (349 m) de -0,2 °C i a Castellnou de Bages (507 m) de 1,4 °C.
Al Moianès, on ha nevat en tots els municipis de la comarca, la temperatura més baixa al lloc on està l'estació (742 m) de Moià ha estat de -1,9 °C. A la Seu d'Urgell, a Bellestar (849 m), s'ha registrat una mínima de -0,7 °C. A Pujalt (747 m), l'Anoia, s'ha arribat als -4,3 °C.
Al Berguedà, també estan notant la baixada de temperatures. A Berga, al Santuari de Queralt (1.167 m), la mínima ha estat de -2 °C. Mentre que a Gisclareny (1.386 m) s'ha situat als -3,4 °C.
Continuant amb la Cerdanya, a la Tosa d'Alp (2.478 m) el termòmetre ha arribat a marcar de 12,6 °C. A Puigcerdà (1.213 m) la temperatura més baixa ha estat de -2,5 °C. A l'estació del Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló s'ha detectat un gruix de neu màxim de 74 cm i -8,4 °C.
A la comarca del Solsonès, la capital, Solsona (691 m), ha situat la seva mínima en -2,3 °C. En canvi, a l'estació del Port del Comte (2.290 m) s'ha arribat als -8,7 °C i a un gruix de neu màxim de 38 cm.
