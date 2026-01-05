Manresa es desperta amb una nevada testimonial que ja enfarina Berga i punts de l'Alt Urgell
La borrasca Francis deixa gruixos d'un centímetre com a mínim en punts com Berga o Coll de Nargó
La borrasca Francis ha portat la neu a les cotes més baixes de la Catalunya central aquest dilluns. A diversos municipis del Bages com Manresa (238 m) o Sant Joan de Vilatorrada (277 m), els primers flocs de la temporada han fet acte de presència a primera hora del matí. La neu ha caigut de manera més enèrgica i ja enfarina superfícies en punts més elevats, Cardona (506 m), el nucli navassenc de Castelladral (654 m), l'Ametlla de Merola (326 m), Berga(704 m) o diversos municipis de l'Alt Urgell com Oliana (469 m) o Coll de Nargó (573 m).
Mentre que als punts més baixos com Manresa o Sant Joan de Vilatorrada la neu és testimonial i enfarina amb feblesa algunes teulades i sostres de vehicles aparcats al carrer, en punts com l'Ametlla de Merola, Castelladral o Berga aquesta deixa gruixos destacats.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), tant a Berga com a Oliana ja a les sis de la matinada el gruix de la neu era d'un centímetre. En la línia de Manresa, els observadors del Meteocat apunten que la neu tampoc ha quallat a Oliana, i que a La Llacuna (615 m), ho ha fet únicament en superfícies fredes.
La temperatura es troba per sota dels 0 graus a gran part del país a causa de l'episodi de fred intens. A la Catalunya central, la mínima s'ha registrat al Port del Compte, on els mercuris s'han desplomat fins als -5,9 graus. El fred també ha estat especialment intens a Pujalt (-4 graus); Pinós (-2,9 graus); Lladurs (-2,6); Alinyà (-2,5); la Quar (-2,3). Una mica per sobre, els valors també han estat notablement baixos al Santuari de Queralt (1-7); Castellnou de Bages (-1) i Artés (0,1).
Alertes per neu i fred
La borrasca Francis manté en alerta per nevades totes les comarques de l'àmbit de cobertura de Regió7 excepte la Cerdanya. El Solsonès, el Berguedà, l'Anoia, l'Alt Urgell, el Bages, el Lluçanès i el Moianès mantindràn l'avís activat fins al migdia. Després, únicament perdurarà al Bages, el Moianès i l'Anoia, on es desactivarà a les sis de la tarda. També hi ha un avís fred moderat al Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell.
