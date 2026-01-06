Les temperatures gèlides compliquen la nit als Reis: mínimes de fins a -12,7 a la Catalunya central
L'estació de l'aeròdrom de Das assoleix la mínima de Catalunya aquesta nit
La del 5 de gener ha estat una nit complicada per als Reis d'Orient. La tasca de repartir regals ha estat dificultada per unes gèlides temperatures amb valors que han arribat fins als -12,7 a l'estació cerdana de Das, la més baixa de la jornada a Catalunya.
Catalunya continua en avís per fred arran de l'arribada de la borrasca Francis, fet que s'ha traduït en una notable davallada de les temperatures. A banda del rècord de la jornada establert per la xarxa del Sistema Meteorològic de Catalunya (Meteocat) per l'estació cerdana, s'han registrat altres valors especialment baixos en punts com Bolvir (-9,5) i la Seu d'Urgell (-9,3).
L'episodi de fred també ha deixat valors gèlids, encara que lleugerament per sota, segons Meteoclimatic.net i el Meteocat en altres punts com Bagà (-7,2), Puigcerdà (-6,8), Borredà (-6,6), Sant Salvador de Guardiola (-6,2), Moià (-6,1), l'Espunyola (-5,9), Pujalt (-5,3) i Berga (-5,2). La davallada ha deixat valors més baixos en punts com Manresa o Solsona, amb -3,3 i -5,2 graus respectivament.
Pel que fa a les estacions d'alta muntanya, l'episodi de fred intens ha deixat mínimes de -11,1 a l'estació del Cadí Nord, -10,3 a la de Tuixent la Vansa, -9,9 a Coll de Pal i -9,33 a la dels Rasos de Peguera.
Més dies de fred
La davallada de les temperatures encara perdurarà uns dies. Es manté la previsió de fred intens, que s’estendrà a gairebé tot el territori i s’accentuarà a partir de dimecres, afectant especialment el centre del país, el litoral i el prelitoral. Es preveuen glaçades fortes a l’interior i febles o moderades al litoral, fet que pot afavorir la formació de plaques de gel a la calçada. Dotze municipis han activat els seus plans d’actuació municipals per risc de fred intens.
