La Catalunya central arriba als -15 graus en la matinada més freda dels darrers cinc anys
Les estacions de la Quar i Montserrat no registraven valors tan baixos des de fa 14 anys
La regió viu una nit gèlida amb valors que freguen els -10 graus en diversos punts de les comarques de muntanya
El pas de la borrasca Francis ha provocat una caiguda generalitzada i excepcional de les temperatures. El descens ha fet que la matinada d’aquest dimecres sigui la més freda dels darrers cinc anys a Catalunya. A més, les estacions de la Quar i Montserrat no registraven valors tan baixos des de fa 14 anys. L’episodi, que ha mantingut en alerta la regió des del dia 5, es tanca amb la temperatura màxima de la jornada a Das, on s’han registrat 14,7 graus.
A banda del rècord de la jornada establert per la xarxa del Sistema Meteorològic de Catalunya (Meteocat) pel municipi cerdà, les estacions de Meteoclimatic.net han registrat aquesta matinada altres valors especialment baixos en punts com Bellver de Cerdanya(-12,7), Bolvir (-11,8), la Seu d'Urgell (-9,9) i Bagà (-9,3).
Algunes de les poblacions del rànquing estan habituades a registrar aquestes temperatures, però tot i així la nit ha sigut més gèlida de l’habitual i ha caigut considerablement a tot el territori. A Cardona, les temperatures s'han desplomat fins als -7,1; a Solsona, s'ha situat en els -5,6 i a Manresa en els -5,1.
Segons el Servei Meteorològic, la d'aquest dimecres ha estat la matinada més freda des del 6 de gener del 2021. Paral·lelament, ha estat la nit més freda des del febrer de 2012 en diverses estacions de muntanya, com la de la Quar (-8,5) i la de Montserrat - Sant Dimes (-6,9). Al conjunt de Catalunya, les glaçades han estat gairebé generals, excepte en alguns punts del litoral. Les mínimes han oscil·lat entre els -5 i els -10 graus a gran part de l'interior i al prelitoral i els -10 i els -15 a les valls del Pirineu.
Acaba l'episodi de fred
Protecció Civil ha desactivat aquest dimecres al migdia l'alerta per fred intens a Catalunya. Per tant, s'espera que els valors habituals es recuperin a partir d'aquest dijous.
La borrasca Francis no només ha portat fred intens a la Catalunya central, sinó que dilluns va emblanquinar pràcticament tots els racons de casa nostra. Tot i que no de la mateixa manera, la neu va deixar estampes de postal fins i tot a les cotes més baixes, convertint la vigília de Reis en un dia per no oblidar.
