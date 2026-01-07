Protecció Civil activa l'alerta per fortes ventades a gran part de Catalunya fins divendres
Finalitza l'alerta per fred intens dels darrers dies i es manté en prealerta el pla Neucat a cotes altes del Pirineu
ACN
Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per risc de vent Catalunya (Ventcat) per la previsió de fortes ventades a gran part del territori fins divendres. S'esperen ratxes de vent de 90 km/h aquest dimecres al Pirineu i, a partir del vespre, augmentarà la probabilitat de superar aquest llindar i el fenomen també afectarà el Pirineu i Prepirineu Oriental. D'altra banda, aquest matí s’ha desactivat la fase d’alerta del Pla Procicat per l’episodi de fred intens a Catalunya des del dia 5 de gener i es manté en prealerta el Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (Neucat) per la previsió de nevades en cotes altes del Pirineu Occidental.
Protecció Civil demana extremar la precaució en els desplaçaments per carretera i en les activitats a l’exterior. Demà dijous durant la matinada es mantindran ratxes de vent al Pirineu, i s'hi afegiran comarques del litoral i prelitoral de Tarragona. Al llarg del matí augmentarà la probabilitat de superar el llindar de 72 km/h a les comarques del litoral i prelitoral central i de Tarragona, amb una probabilitat alta a l’Alt i Baix Penedès. Durant la tarda el fenomen tendirà a disminuir, però al vespre tornarà a afectar gairebé tot el prelitoral del país, excepte els dos extrems. El vent bufarà de component oest.
Divendres 9 de gener, l’episodi de vent serà generalitzat arreu del territori, amb una probabilitat més elevada de superar el llindar representatiu de 72 km/h a les comarques del litoral i prelitoral. El vent continuarà bufant de component oest. Al Pirineu, el llindar es podrà superar a cotes altes, on a més hi haurà torb. La distribució geogràfica del fenomen serà de caràcter general.
Finalitza l’alerta per l’episodi de fred intens
En paral·lel, la fase d’alerta del Pla PROCICAT per l’episodi de fred intens a Catalunya dels darrers dies ha quedat desactivada. Un total de 16 municipis han iniciat els seus plans municipals per fred i activat els seus mecanismes per fer front a la situació al seu municipi. Durant l'episodi, la Creu Roja ha activat recursos addicionals d'albergs i centres de pernoctació i unitats d'Emergències Socials a diferents punts del territori. Per altra banda, el Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya ha obert 5 incidents relacionats amb l'episodi de fred.
Finalment, es manté en prealerta el Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (Neucat) per la previsió de nevades en cotes altes del Pirineu Occidental fins demà dijous 8 al matí. Protecció Civil demana molta precaució amb el fenomen del torb, quan el vent aixeca la neu en cotes altes i dificulta la visibilitat.
