La neu paralitza París i Amsterdam i fa cancel·lar centenars de vols
La capital francesa i 31 departaments més entren en una fase de mobilitat restringida, mentre que als Països Baixos hi ha problemes amb els trens i la situació de l’aeroport de Schiphol és caòtica.
Leticia Fuentes
La neu i el gel van tornar ahir a tenyir París i gran part del nord-oest de França de blanc. Des de primera hora del matí, una tempesta de neu va caure sobre la capital francesa, cosa que va obligar els seus ciutadans a prioritzar el teletreball a petició de la prefectura de la regió d’Ile-de-France. Els Països Baixos porten així mateix diversos dies sota intenses nevades, amb l’aeroport internacional d’Amsterdam col·lapsat i uns 800 vols anul·lats només durant la jornada d’ahir, que se sumen als 400 dels dies anteriors.
Les autoritats franceses es van reunir dimarts a la tarda en un gabinet interministerial amb l’objectiu d’ampliar el nivell 3 per "neu i gel" en 38 departaments, inclosa la capital. A més, van recomanar evitar desplaçaments innecessaris i van fixar el límit de velocitat a 70 km/h per a vehicles lleugers. També van prohibir circular a camions pesants de més de 3,5 tones que transportessin materials perillosos.
Malgrat les consignes de les autoritats cridant a la precaució, al matí la regió d’Ile-de-France es va despertar amb importants embussos circulatoris. A l’àrea metropolitana de la capital francesa es van arribar a registrar fins a 1.000 quilòmetres d’embussos, molt per sobre dels nivells habituals. Com a conseqüència, els autobusos públics no van oferir servei durant tota la jornada, igual com algunes línies de tren i metro, que van presentar importants incidències.
L’alerta vermella es manté
Els aeroports també es van veure greument afectats per les intenses nevades que es van registrar. Des de la mitjanit de dimarts, sis aeroports francesos, incloent-hi el de Nantes, van tancar. En el cas dels aeroports principals de París, com Orly i Charles de Gaulle, l’activitat es va reduir un 40%, amb la cancel·lació de desenes de vols.
Mentre una part de la població es va confinar a casa seva, una altra part no va dubtar a aprofitar l’ocasió per disfrutar d’aquesta inusual quantitat de neu. A París els més petits van jugar a llançar-se boles de neu als patis de les escoles i en alguns parcs oberts com l’esplanada dels Invàlids, mentre que alguns adults van intentar pujar fins al turó de Montmartre per baixar les costes amb esquís i trineus.
Els alcaldes dels barris van recordar als veïns l’obligació com a propietaris de mantenir les seves voreres i portes de casa seva lliures de gel per mirar d’evitar possibles accidents. Passades les 10 del matí, Météo-France va registrar sis centímetres de neu a la capital francesa i tres en ciutats de la regió del Loira, com Blois i Trappes. L’alerta taronja per neu i gel es manté i s’espera que els termòmetres no superin els tres graus a París fins diumenge.
El president del consell departamental del Nord, Christian Poiret, va qualificar d’anòmal el que es va viure ahir. Per il·lustrar-ho, va indicar que el seu departament va fer servir 5.000 de les 7.000 tones de sal que utilitza a l’any, "cosa que demostra que es tracta d’una situació excepcional", va dir a BFM-TV.
L’empresa de distribució elèctrica Enedis va anunciar per la seva banda que un total de 1.800 llars franceses continuaven ahir sense tenir electricitat. En concret, 1.200 llars al departament de la Charente-Maritime, principalment a la costa, i 600 més a la regió del Loira.
La situació continuava sent caòtica a Schiphol, el principal aeroport d’Amsterdam, que actua com a gran eix aeri neerlandès. Des de dilluns passat està paralitzat el trànsit aeri i uns mil passatgers estan literalment acampats a les seves terminals, a l’espera que se’ls ressituï en altres vols. Ahir l’aerolínia KLM va cancel·lar uns 800 vols programats amb destí o origen a Schiphol.
Als passatgers que estaven encallats se’ls estan oferint llits de campanya, esmorzar i aigua, però regna la incertesa sobre quan es recuperarà la normalitat. Les autoritats adverteixen que l’impacte del mal temps es podria intensificar en els pròxims dies. Els pronòstics són de temperatures encara més baixes a partir de divendres, amb mínimes nocturnes de -7 graus a partir de diumenge vinent.
Al col·lapse del trànsit aeri se sumen les restriccions ferroviàries. A pràcticament tot el país regeix l’alerta taronja, amb capes de neu o gel de 10 centímetres de gruix. A partir del migdia d’ahir hi va haver restriccions més severes en el trànsit ferroviari, mentre que es demanava encaridament a la població que evités en la mesura possible desplaçar-se.
A Brussel·les, nombrosos vols també van ser cancel·lats i les operacions de desglaç de pistes i aeronaus van provocar retards addicionals, segons van informar les autoritats aeroportuàries.
