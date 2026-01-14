L'any 2025 va ser el tercer any més càlid mai registrat a escala global
Les temperatures dels anys 2023-2025 superen per primer cop el llindar de +1,5 °C respecte de l’era preindustrial
Roger Gutiérrez Espunyes (ACN)
El programa climàtic Copernicus ha confirmat que el 2025 va ser el tercer any més càlid mai registrat, amb una temperatura global 1,47 °C per sobre dels nivells preindustrials, només 0,13 °C per sota de 2024, l’any més càlid de la sèrie. Els últims tres anys (2023-2025) han superat de mitjana els +1,5 °C, fet que s’esdevé per primera vegada en un període de 3 anys seguits. L’informe atribueix l’escalfament a l’acumulació de gasos d’efecte hivernacle i a temperatures oceàniques excepcionalment elevades. Les dades, coordinades amb altres organismes internacionals com la NASA, NOAA i l’OMM, també situen el 2025 com l’any més càlid registrat a l’Antàrtida i el segon més càlid a l’Àrtic.
Segons el conjunt de dades del programa, al 2025 la temperatura global del planeta va ser de 14,97 °C, 0,59 °C per sobre de la mitjana 1991-2020 i només lleugerament inferior als rècords de 2024 i 2023. Copernicus destaca que els últims 11 anys han estat els més càlids des que hi ha registres.
Copernicus també apunta que el 2025 va estar marcat per fenòmens extrems en diverses regions, com onades de calor, tempestes intenses i incendis forestals. Segons dades del Servei de Vigilància Atmosfèrica de Copernicus (CAMS), la meitat de la superfície terrestre va patir més dies del normal amb estrès tèrmic intens.
Segons les estimacions actuals, el ritme de creixement de la temperatura global situa la superació sostinguda del llindar de +1,5 °C a finals d’aquesta dècada, una dècada abans del previst quan es va signar l’Acord de París.
