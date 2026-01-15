Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET
La temperatura pot arribar als -6 graus a la Cerdanya
EP
El fred, la neu i el fort onatge que l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) preveu per aquest divendres obligarà a activar avisos de perill en 14 províncies: a Catalunya hi haurà avís groc per fred, ja que s’arribarà als -6 °C a la Cerdanya. Les temperatures mínimes també cauran fins a -4 °C a Terol, en una jornada marcada per possibles precipitacions fortes a Cadis i Ceuta, acompanyades de possibles acumulacions significatives de neu en zones de muntanya de la meitat nord i boires, que podran ser persistents en zones altes de la Meseta Sud.
L’AEMET preveu que aquest divendres quedarà marcat pel pas d’un front a la Península i Balears, amb predomini de cels ennuvolats o coberts i precipitacions que afectaran la major part del territori. Tot i així, seran menys probables al Cantàbric, façana oriental peninsular i Balears.
En línies generals, les pluges seran febles, però més abundants a la vessant atlàntica sud, Galícia i Pirineus centrals, amb possibilitat que siguin fortes i persistents i que vagin ocasionalment acompanyades de tempesta a l’oest de Galícia i punts de l’Andalusia occidental i l’Estret.
La cota de neu se situarà a primera hora entre els 1.000 i 1.400 metres a la meitat nord-oest, i entre 1.500 i 1.700 metres a les serres del sud-est, tot i que podrà baixar fins als 800 metres al quadrant nord-oest. Les províncies en alerta groga són Àvila, Lleó, Palència, Salamanca, Segòvia i Zamora, ja que s’esperen acumulacions de 5 centímetres en 24 hores. A més, la cota de neu en aquestes províncies de Castella i Lleó se situarà per sobre dels 900 o 1.100 metres, amb acumulacions per damunt dels 1.200 metres.
Quant a fort onatge, posarà en avís groc Cantàbria (litoral), Astúries (litoral oriental i occidental), Guipúscoa i Biscaia; i s’elevarà a nivell taronja (important) a la Corunya, Lugo i Pontevedra.
A més, es preveu que Canàries també es vegi afectada pel front en debilitament, amb predomini de cels ennuvolats i precipitacions al nord de les illes, també possibles de forma aïllada a la resta.
Així mateix, hi haurà probables bancs de boira en entorns de muntanya de la vessant atlàntica i la Meseta Sud. També hi haurà gelades febles a les muntanyes de la meitat nord i del sud-est peninsular, moderades al Pirineu, i que també afectaran zones de la Meseta Nord.
Les temperatures màximes baixaran a la major part de l’interior de la meitat est peninsular i de la façana atlàntica, i en general es mantindran amb pocs canvis a la resta. Al mateix temps, les mínimes pujaran a la meitat est i sud-est peninsular, amb descensos lleus al nord-oest i pocs canvis en la resta.
Finalment, predominarà el vent de components sud i oest a la Península i Balears, en general fluix a l’interior i moderat als litorals, amb probables intervals forts als del Cantàbric i Alborán, mentre que a Canàries s’espera un alís moderat amb possibles intervals forts.
