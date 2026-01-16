Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Cerdanya, el territori més fred de Catalunya aquest divendres

El termòmetre de l'estació meteorològica de Das ha baixat fins als -6,5ºC i el de Puigcerdà, fins als -3,4ºC

El llac gelat a Puigcerdà aquesta setmana

El llac gelat a Puigcerdà aquesta setmana / MIQUEL SPA

Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

La previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) s'ha complert i la Cerdanya s'ha convertit aquest divendres al matí en el territori més fred de Catalunya. L'estació de Das ha registrat una mínima de-6,5 graus i a Puigcerdà els termòmetres han baixat fins als -3,4 graus.

El fred, la neu i el fort onatge han fet activar l'alerta meteorològica en 14 províncies. Una de les afectades és Girona, tant per les baixes temperatures (amb els -6,5ºC de la Cerdanya) com per les onades a la costa.

A municipis de l'alt Solsonès i l'alt Berguedà, però, també s'ha viscut un matí gèlid. Guixers ha marcat la segona mínima de Catalunya, amb -4,2ºC i Guardiola de Berguedà, la tercera, amb -3,7ºC. També destaquen els -1,8ºC de la Seu d'Urgell i els -1,7ºC de Castellar de n'Hug.

A les capitals de les comarques centrals, les mínimes han estat: Manresa, 0,4 ºC; Berga, 0,2 ºC; Igualada, 1,6 ºC; i Moià, 3,3 ºC.

