Fins a 200 litres
Una llevantada intensificarà les pluges i les nevades a Catalunya aquest dilluns i dimarts
Protecció Civil no descarta enviar alertes als telèfons mòbils davant les acumulacions previstes d’aigua i el temporal marítim
Temporal de pluja i vent a Catalunya, en directe: última hora del temps i els avisos d’Aemet i Meteocat al Mediterrani
Inés Sánchez
El temporal que colpeja Catalunya des de divendres a la nit, i que ha deixat registres de precipitació d’entre 70 i 100 litres a Tarragona i el Pirineu, es transformarà en una llevantada i intensificarà les pluges i nevades aquest dilluns i dimarts, deixant acumulacions de fins a 200 litres al nord-est de Catalunya.
«Aquesta tarda comença un nou episodi: una llevantada que s’allargarà dilluns i dimarts, amb vents de component marítim que impulsaran humitat i precipitacions», ha advertit Santi Segalà, cap de Predicció del Meteocat La situació serà especialment complicada en la meitat est de Catalunya, el litoral i el prelitoral.
Acumulacions de fins a 200 litres
Fins ara Pirineu, zona central i Tarragona són les zones amb una situació meteorològica més adversa, i han acumulat fins a 60 centímetres de neu a alta muntanya. Aquest temporal empitjorarà a inicis de setmana i es poden acumular «més de 150 i 200 litres» al nord-est de Catalunya. «Tant el litoral com el prelitoral rebran grans quantitats d’aigua, i a Tarragona i Terres de l’Ebre també superaran els 100 litres», ha afegit. La nevada també s’intensificarà i poden registrar-se acumulacions de 40 centímetres a partir dels 1.400 metres i més de 80 per sobre dels 2.000 metres.
Des de dilluns, una depressió se situarà a la zona mediterrània i provocarà un temporal marítim de primera categoria que pot superar el de Nadal pels vents perpendiculars i que serà al «70% com la borrasca ‘Gloria’». Aquest temporal impulsarà vents i onades en «tota la costa catalana per sobre dels 2 metres». Pitjor serà la situació a la Costa Brava i la costa central, on les onades podran superar els 4 metres d’altura.
Protecció Civil no descarta enviar un ES-Alert
Protecció Civil no descarta enviar alertes als telèfons mòbils davant les acumulacions previstes d’aigua i el temporal marítim. «Pot ser que fem algun avís massiu si es confirmen aquests efectes meteorològics i el perill sigui de 5 o 6», ha assegurat la subdirectora Inma Solé.
L’organisme català manté en alerta els plans Inuncat i Neucat, mentre que l’Allaucat està en prealerta, ja que «el risc d’allaus és marcat i continuarà augmentant». Demanen precaució a les carreteres d’alta muntanya, on hi ha diverses vies tallades i altres amb cadenes obligatòries.
«Plourà a tot el territori i hi pot haver desbordaments perquè hi ha moltes acumulacions de tots aquests dies i es poden inundar zones baixes», ha recordat. Les precipitacions continuaran incrementant, per la qual cosa s’està fent seguiment dels pantans de Siurana, Pirineu i Ter, on ja s’han fet alguns desembassaments.
Les zones pròximes als rius estan en extrema vigilància perquè preveuen grans acumulacions davant un temporal que durarà quatre dies. Tampoc descarten tampoco « despreniments de roques o arbres» perquè la terra està mullada després d’aquests dos primers dies de pluja.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
- «El tant per cent més alt de flipats per metre quadrat està al futbol»
- Sabies que les monges Reparadores van tenir una forta implicació social i política a Manresa?
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre