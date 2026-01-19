Els efectes de la llevantada a Catalunya: el SEM ha atès 19 persones per la pluja i 9 per la neu
La nevada s'ha intensificat al Pirineu Oriental i s'ha prohibit la circulació de camions a l'N-260 a la collada de Toses
A les 2 del migdia ja havien caigut 70 litres a l'Empordà i a la Costa Brava hi havia onades de quatre metres
ACN
La llevantada va prenent força aquest dilluns i ja acumula quantitats de precipitació superiors als 70 litres a l'Empordà i onades de més de quatre metres a la Costa Brava. A les 14 hores, destacaven registres com els 73,3 litres de Portbou, els 61,3 litres de Cabanes, els 51,2 litres de Borrassà, els 49,1 litres de Banyoles o els 47,8 litres de Figueres, segons les dades de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic. En paral·lel, la nevada s'ha intensificat al Pirineu Oriental i s'ha prohibit la circulació de camions a l'N-260 a la collada de Tosses. Les cadenes són obligatòries a la BV-4031 al coll de la Creueta; a la C-563 al coll de Josa; i a la C-462 al coll de Port, entre la Coma i la Pedra i Tuixén.
15 serveis dels Bombers i rescat d'un cotxe sota un pont a Argentona
Els Bombers de la Generalitat han reforçat el seu dispositiu habitual per la llevantada i han atès 15 avisos, entre les 06.00 hores i les 11.30 hores del matí. La Regió d'Emergències Metropolitana Nord (8) i la Regió d'Emergències de Girona (6) han estat les dues amb més sortides dels Bombers. En cap dels serveis s'han produït danys personals. Entre les sortides destacades hi ha el rescat d'un vehicle que havia quedat aturat sota un pont amb acumulació d'aigua a Argentona (Maresme). L'avís s'ha rebut a les 11.13 hores, una dotació dels Bombers s'ha desplaçat a la zona i han ajudat a retirar el vehicle, que no tenia ningú a l'interior. El telèfon d'emergències 112 ha rebut en els quatre dies de temporal un total de 750 trucades que han generat 479 expedients. El 47% han estat a la demarcació de Barcelona, i la comarca amb més trucades ha estat el Vallès Occidental. La majoria de trucades han estat per incidències de trànsit, esllavissades de terreny i petites inundacions.
Nou atesos pel SEM pel temporal: 8 menys greus i un de lleu
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut un total de 32 alertes amb un total de 28 persones afectades pel temporal a Catalunya. Del total de persones afectades, el SEM ha atès i traslladat a un total de nou persones: 8 d'elles en estat menys greu i 1 en estat lleu.
Del total de persones afectades, 19 persones ho han estat per episodis relacionats amb l'avís per pluja intensa i inundacions, 13 de les quals per accidents. Nou d'elles han estat traslladades a diferents centres sanitaris, quatre de les quals a Centres d'Atenció Primària i cinc a hospitals.
Pel que fa als incidents relacionats amb la forta nevada, el SEM ha atès un total de nou afectats, set dels quals per accidents, la major part a la Regió de l'Alt Pirineu i Aran. Cap d'ells ha necessitat trasllat a un centre sanitari. A petició de Protecció Civil, un professional de SEM s’ha incorporat a la sala del CECAT per reforçar el dispositiu durant les situacions extraordinàries.
Més de 200 litres a l'Empordà i onades de cinc metres a la Costa Brava
Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta els plans Inuncat i Neucat per una llevantada que pot deixar més de 200 litres en punts de l'Empordà, onades de superiors als cinc metres a la Costa Brava i una nevada que pot sobrepassar els 80 centímetres a les cotes altes del Pirineu Oriental. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha informat que estan fent seguiment dels cabals de les conques internes i fent maniobres de desembassament preventives dels rius Llobregat, Foix, Ter i Muga.
