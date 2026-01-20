La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
La cota de neu ha baixat per sota del 700 metres i s'han acumulat gruixos petits a Puigcerdà i la Seu d'Urgell
A mitja tarda hi havia una desena de carreteres afectades pel gel
La llevantada que des d'ahir, dilluns, afecta Catalunya, ha dut gruixos de fins a 50 centímetres de neu nova a punts alts del Pirineu i del Prepirineu, però també ha emblanquinat en cotes més baixes, per sota dels 700 metres. Una desena de carreteres afectades pel gel, la falta de subministrament elèctric i de telefonia de Gósol i el despreniment de dues roques a Bagà són algunes de les incidències més rellevants relacionades amb el temporal a les comarques pirinenques de l'àmbit de Regió7.
Les màquines llevaneu treballen al coll de la Creueta
Al Berguedà, l’alcalde de Castellar de n’Hug (1.395 m), Salvador Juncà, diu que ha nevat durant tot el matí, però que a la tarda ha plogut i això ha impedit que la neu s’agafés als carrers del poble, on no s'ha registrat cap incidència ni afectació. A uns quatre quilòmetres del nucli urbà, a la carretera que uneix Castellar de n’Hug amb La Molina pel coll de la Creueta, s’hi acumulen entre 70 i 80 centímetres de neu. Tot i això, la via es manté oberta gràcies a la feina constant de les màquines llevaneu al llarg de tot el dia.
Despreniment de roques de 200 quilos a Bagà
A Bagà no ha nevat, però sí que ha plogut, i la pluja acumulada d’aquests darrers dies va provocar el despreniment de dues grans roques, d’uns 200 quilos cadascuna, a la carretera que uneix Bagà amb el santuari de Paller. L’incident es va produir aquest dilluns i el mateix dia es van poder retirar les pedres, fet que va permetre reobrir el trànsit amb normalitat. Pel que fa a la carretera del coll de Pal s’hi acumulen molts centímetres de neu, està tallada, i aquest dimecres està previst que una llevaneu de grans dimensions hi pugi per retirar la neu acumulada, segons ha explicat l’alcalde de Bagà, Lluís Casas.
Gósol, sense llum ni telefonia
A Gósol tenien acumulats uns 30 centímetres de neu aquest dimarts i des de primera hora de la tarda el municipi es troba sense subministrament elèctric ni servei telefònic. Segons ha explicat l’alcalde, Rafel López, es tracta de neu molt pesant que ha afectat algun o alguns cables elèctrics. De moment encara no s’ha localitzat el punt exacte de l’avaria i no es podrà reparar com a mínim fins aquest dimecres, de manera que no es preveu el restabliment de la llum d'immediat. Aquesta situació ha obligat, per exemple, a tancar l’escola abans d’hora i tot apunta que aquest dimecres tampoc no hi haurà classes.
Pel que fa a la mobilitat, la carretera per accedir fins a Gósol es troba en bon estat, però circular pels carrers del poble és més complicat a causa de l’acumulació de neu després de cinc dies consecutius de nevades.
Encara al Berguedà, la nevada d'avui ha aportat 50 centímetres de neu nova al refugi dels Rasos de Peguera (1.754 m).
Tarda de nevada a la Seu
A l'Alt Urgell, per exemple, ha començat a nevar a la Seu d'Urgell (691 metres) cap a 3/4 de 4 de la tarda, mentre que a Josa i Tuixén (a 1.200 m) ja ho feia des de les 8 del matí. En aquest punt, el gruix de neu nova rondaria els 15 centímetres, segons Meteo la Seu d'Urgell.
Quatre centímetres de neu a Puigcerdà
A la Cerdanya, la nevada ha afectat totes les cotes. A Puigcerdà s'havien acumulat quatre centímetres a les 4 de la tarda. Les carreteres de la comarca es mantenen netes gràcies als serveis de manteniment, per bé que cal circular amb precaució.
Una desena de carreteres afectades
A les 6 de la tarda, a tot Catalunya hi ha una desena de carreteres afectades pel gel. A més de la BV-4031, de Castellar de n'Hug a Toses, també hi ha la BV-4024, a Guardiola de Berguedà; la C-162, de Riu de Cerdanya a Fontanals de Cerdanya; la C-462, de la Coma i la Pedra a Alàs i Cerc; la C-563, a Josa i Tuixén; i l'N-260, de Planoles a Guils de Cerdanya. També, a la GI-541, a Sant Hilari Sacalm; la C-28, de Salardú a Alt Àneu; i la C-142b, a Naut Aran.
Alerta en les últimes hores de temporal
Des de la Generalitat, la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha fet una crida a la prudència i a no assumir riscos a les zones afectades per la llevantada. Tot i que l’episodi meteorològic va a la baixa, ha advertit que encara s’espera un acumulat d’aigua important, especialment a les zones dels principals afluents del riu Ter, fet que pot provocar despreniments els propers dies.
Protecció Civil manté en alerta el Pla INUNCAT, així com el Pla NEUCAT a causa de les nevades i és que l’acumulació de neu pot comportar risc d’allaus per sobre dels 2.000 metres.
