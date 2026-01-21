Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La borrasca 'Ingrid' provocarà onades, pluja i nevades a partir de divendres

La nova tempesta s’afegeix a la borrasca Harry, que aquest dimecres dona els últims cops i deixarà onades de més de nou metres al nord de la Península

Una persona es protegeix de la pluja amb un paraigua / / Joaquin Corchero - Europa Press

Regió7

Madrid

Una nova borrasca, anomenada 'Ingrid' pel servei meteorològic portuguès, provocarà onades, pluja i nevades a partir de divendres en àmplies zones de la Península, segons ha informat l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). “A partir de divendres causarà un intens temporal marítim, vents forts, pluges abundants i, a més, nevades en cotes baixes en àmplies zones de la Península”, ha assenyalat l’organisme estatal a través d’un missatge al seu perfil de 'X'. En aquest sentit, ha demanat a la ciutadania que consulti els avisos vigents al web i a l’app de l’AEMET.

La nova tempesta s’afegeix a la borrasca Harry, que aquest dimecres està donant els seus últims cops, deixant una situació d’inestabilitat generalitzada a la Península i les Balears, així com precipitacions persistents i fortes a Galícia i Cadis, encara que la borrasca s’allunyarà pel Mediterrani obrint alguns clarianes. La tempesta ha provocat almenys un mort a l’Empordà, destrosses a la costa catalana i rius al límit del desbordament.

L’AEMET ha llançat a més un avís vermell per onades de més de nou metres a La Corunya, de la nit de dimecres a dijous, alertant la ciutadania que no s’apropi a platges, penya-segats i esculleres.

El pas de sistemes frontals deixarà cels ennuvolats i precipitacions a tot l’oest peninsular, afectant d’oest a est tota la Península. S’esperen precipitacions persistents i fortes a Galícia i Cadis, i en menor mesura a zones occidentals d’Andalusia i a àrees de muntanya de la vessant atlàntica, amb la cota de neu a 1.100/1.300 metres al centre i meitat nord, podent baixar fins als 900/1.100 metres al Sistema Central.

Les temperatures màximes baixaran a la zona entre Navarra, Madrid i Conca, amb increments a la resta; mentre que les mínimes, en general, augmentaran a la meitat oest, Cantàbric, meseta Nord i oest de la Sur, sense canvis a la resta.

D’altra banda, s’esperen intervals i ratxes molt fortes de vent a Galícia, Cantàbria, alt Ebre, meseta Nord, Estret, Alborán i Balears, també possibles en entorns de muntanya del nord. A Canàries, vent moderat i cels ennuvolats amb probables precipitacions febles al nord de les illes muntanyoses.

