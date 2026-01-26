Previsió meteorològica
L’arribada d’un tren de borrasques deixarà una setmana de pluges intenses, forts vents i temporal marítim
Catalunya activa avisos per vent i mal estat de la mar davant el pas de la borrasca Joseph i altres fronts d’origen atlàntic que s’aniran obrint pas durant la setmana
Joseph, la nova borrasca amb gran impacte que deixarà copioses pluges a partir de dilluns
Valentina Raffio
Espanya s’endinsa en una altra setmana de temps convuls. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix sobre l’arribada d’un tren de borrasques atlàntiques que deixarà precipitacions persistents, ratxes de vent molt intenses i un notable temporal marítim a bona part de la península Ibèrica. Els models indiquen que les zones més afectades pel pas d’aquests fronts seran l’oest i el sud peninsular, tot i que també s’esperen impactes significatius en diversos punts del Mediterrani i en zones com Catalunya. «Serà una setmana molt plujosa a bona part de la Península, amb acumulats que poden ser molt importants i que, en alguns casos, podrien provocar crescudes dels rius i fins i tot inundacions», afirma Rubén del Campo, portaveu de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
La primera borrasca de la setmana, batejada com a Joseph, arribarà aquest mateix dilluns. Els pronòstics indiquen que al seu pas deixarà un episodi de pluges generalitzades, forts vents i temporal marítim sever, sobretot a la costa de Galícia i el Cantàbric on s’esperen onades de més sis metres d’altura. A l’interior de Pontevedra s’ha activat un avís de nivell vermell davant d’unes pluges que podrien acumular més de 150 litres en tot just 12 hores. A Catalunya s’espera una jornada ennuvolada i marcada per intervals de forts vents, que han obligat a activar avisos de nivell groc i taronja en una desena de comarques davant de ratxes que podrien superar els 72 quilòmetres per hora. «En l’arrencada de la setmana, les precipitacions arribaran a bona part de la Península, tret de l’àrea mediterrània», afirma Del Campo.
Setmana d’inestabilitat
De cara a dimarts s’espera l’arribada de nous fronts i vents molt humits que donaran lloc a una altra jornada inestabilitat a tota la península Ibèrica. «Seran pluges molt abundants a Galícia, l’oest i el sud de Castella i Lleó, l’oest de Castella-la Manxa i bona part d’Andalusia. En molts d’aquests punts ja s’han activat avisos de nivell groc, taronja i vermell», adverteix l’Aemet. A Catalunya, tot apunta que dimarts serà una jornada de pluges disperses i ratxes molt fortes de vent, especialment en zones del litoral. Durant aquesta jornada també s’espera que la cota de neu baixi notablement fins a 800 o 1.200 metres en gran part de la Península, per la qual cosa no es descarten nevades en zones de muntanya.
La situació continuarà dimecres amb l’arribada d’un altre front atlàntic que deixarà precipitacions en àmplies zones del país, sobretot al sud de Galícia i a Andalusia. Els pronòstics apunten que aquest fenomen vindrà acompanyat d’un notable descens tèrmic i una fluctuació de la cota de neu, que en alguns punts podria arribar a situar-se entre els 500 i els 800 metres. A Catalunya, s’espera una baixada significativa dels termòmetres cap a mitjans de setmana, tant de les mínimes com de les màximes, així com episodis de mal estat de la mar amb onades de més de 2,5 metres d’altura des del Maresme fins al delta de l’Ebre.
Davant aquest escenari de temps advers, els organismes meteorològics recomanen extremar la precaució i consultar periòdicament els avisos sobre l’estat del temps davant una setmana que, almenys per ara, es perfila com a plujosa, freda i marcada pel mal temps.
