Les sorprenents fotos de la neu caiguda a Catalunya en dos anys diferents: "Una imatge val més que mil paraules"
Les fotografies, facilitades per la NASA, comparen la diferència en l’extensió de la nevada entre el gener de l’any passat i aquest diumenge
És la temporada més generosa pel que fa a neu dels darrers vint anys. Ho diuen els treballadors de les estacions d'esquí catalanes i també les imatges satèl·lit. Aquest dilluns el Meteocat ha compartit dues fotografies comparatives, facilitades per la NASA, de l'extensió de neu que ha caigut a Catalunya en dos anys conseqütius.
"Una imatge val més que mil paraules" és el text que acompanya les imatges, que mostren com l’extensió de neu entre el gener de l’any passat i aquest diumenge, 25 de gener, vista des del satèl·lit, s'ha multiplicat considerablement. Mentre que l'any passat, la neu només pintava una petita part del Pirineu català, enguany es pot veure com les nevades s'han extès per tot le territori i han deixat gruixos destacats en punts de la Catalunya central, com són el Solsonès, el Berguedà i l'Anoia.
Més de tres metres de neu acumulada
I és que hi ha estacions, com la de Port Ainé, que ja acumulen més de tres metres de neu. Espot, al Pallars Sobirà, acumula també registre de record amb gruixos de 280 cm, Vallter iguala aquesta xifra i Boí Taüll, a l'Alta Ribagorça, acumula 270 cm. Pel que fa a les estacions de la Cerdanya, La Molina i Masella sumen 230 cm i 220 cm, respectivament. L'estació aranesa de Baqueira Beret registra 170 cm i Port del Compte 230 cm.
