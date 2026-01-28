La borrasca Kristin provoca una forta caiguda de les temperatures a Catalunya i activa avisos per vents huracanats
El Meteocat activa diversos avisos per mala mar a gran part del litoral i per vent a una desena de comarques, entre elles l'Anoia i el Baix Llobregat
Valentina Raffio
L’arribada a Catalunya de la borrasca Kristin, la desena que s’endinsa a la Península Ibèrica des de l’inici de la temporada, provocarà un descens generalitzat de les temperatures a tot el territori que, en alguns casos, podria arribar a ser de fins a 5ºC en tan sols unes hores. Segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, el pas d’aquest front també provocarà un intens temporal marítim i vents huracanats en diverses comarques. La situació ha obligat a activar avisos per mala mar des de l’Empordà fins al Tarragonès a causa de l’onatge. També s’han activat avisos per vent des del Barcelonès fins al Baix Camp i l’Anoia. Les autoritats demanen extremar les precaucions a les zones amb avisos activats fins que el fenomen es dissipi. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat els seus plans davant del vent i l’onatge.
Els models indiquen que la jornada estarà marcada pels vents huracanats i el temporal marítim. Per a aquest dimecres hi ha almenys una desena de comarques en avís groc per ratxes de vent que podrien superar els 70 km/h. Entre aquestes destaquen el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Penedès, l’Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Camp, que mantindran els avisos actius durant tot el matí i fins com a mínim primera hora de la tarda davant les fortes ratxes de vent previstes durant el pas d’aquesta borrasca.
Baixada de la temperatura
El pas de la Kristin per Catalunya també ha obligat a activar diversos avisos per mala mar al litoral del Baix Empordà, la Selva, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès. En aquestes zones s’espera que el temporal marítim provoqui onades de més de 2,5 metres d’alçada. Les zones que més preocupen, on els avisos s’eleven fins al nivell taronja, engloben des del mar de Lloret i Blanes fins al de Sitges i Vilanova. En aquests municipis es demana a la població que extremi les precaucions en els apropaments al mar.
Aquest dimecres també estarà marcat per un descens notable de les temperatures respecte als registres de l’inici de setmana. En alguns casos, s’esperen baixades de fins a 5 graus en tan sols unes hores. A Barcelona, per exemple, es passarà dels 14 graus de màxima d’aquest dimarts als 11 d’aquest dimecres. També baixaran les mínimes, que durant aquesta jornada se situaran al voltant dels 9 graus. A Girona, els termòmetres oscil·laran entre els 2 i els 13 graus. A Tarragona, el mercuri es mourà entre els 6 i els 11 graus. I a Lleida, la jornada transcorrerà entre l’1 i els 7 graus
