Madrid, col·lapsada per la borrasca Kristin: "Una família ha quedat atrapada per la caiguda d’una branca dins de casa"
La Comunitat de Madrid manté actiu un operatiu de més de cent professionals i trenta màquines llevaneu per garantir la vialitat de les carreteres
Pablo Tello
La neu ha arribat a Madrid i, també el caos. El temporal de fred, pluja i neu que travessa aquests dies la Península manté afectats tots els ports a la Comunitat de Madrid per la neu, segons han informat Emergències 112 Comunitat de Madrid i la DGT a les xarxes socials. És necessari utilitzar cadenes o pneumàtics d’hivern a tots els ports de la Comunitat i des del quilòmetre 13 de l’A-6. Per la seva banda, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha informat que està prohibit el pas de camions a Madrid a l’A-6 i l’AP-6, a l’entorn de Guadarrama. La DGT recomana circular amb precaució i consultar l’estat de les carreteres abans de començar un viatge. L’ASEM112 ha activat la situació operativa 1 del Pla d’Inclemències de la Comunitat de Madrid i s’ha informat ajuntaments i organismes implicats.
«Les escoles van obrir a primera hora, cap a les set del matí, just quan va començar la nevada. Semblava poca cosa, però ha anat quallant molt ràpid. Les escoles van obrir i van rebre els primers alumnes, no gaires. A l’haver-hi tanta neu, els pares han anat a recollir-los, però queden alguns nens encara als centres. Les llevaneu no deixen de treballar, sobretot a les vies principals, amb intenció de desviar el tràfic de l’A-6, que està col·lapsada des de fa hores. Ara mateix hi ha 10 centímetres de neu. No puc treure el cotxe, el tinc aparcat en un pendent i és impossible moure’l pel perill que suposa. Estem demanant a tothom que es quedi a casa», assenyalen fonts de l’Ajuntament de Torrelodones, un dels municipis més afectats.
«La previsió és que, al voltant de les 13.00 hores comenci a ploure i, per tant, la neu desaparegui majoritàriament. No obstant, no sabem si gelarà a causa de les temperatures tan baixes. Els serveis municipals no donen l’abast. Hi ha hagut caigudes d’arbres i branques pel pes de la neu. Ens ha arribat un avís d’una família que no podia sortir del seu domicili per la caiguda d’una branca de grans dimensions dins de la casa. L’hem retirat immediatament i no queda ningú atrapat», afegeixen.
Carreteres tallades
Així mateix, Adif ha informat també que en les línies de Rodalies Madrid C8 i C10 s’estan registrant retards per una incidència que afecta la senyalització entre Las Matas i Torrelodones, provocada per condicions meteorològiques adverses. El servei entre Cercedilla i Segòvia es troba interromput per acumulació de neu a la infraestructura. S’ha establert un pla de transport alternatiu per carretera per garantir la mobilitat dels viatgers. A aquestes hores, està nevant en la major part de la regió, de manera més intensa a la zona nord i oest. De moment, les carreteres tallades a la Comunitat de Madrid, són les següents: A-1 Somierra, AP-6 i N-VI Guadarrama, M-130 Puebla de la Sierra, M-137 La Hiruela, M-139 Montejo de la Sierra, M-600 La Mata, M-505 El Escorial, M-601 Navacerrada, M-601 Cotos, M-604 Cotos, M-69 Canencia i M-637 Lozoya.
«A l’ajuntament tothom està treballant amb normalitat i els nostres serveis continuen operant. Sí que tenim coneixement que s’han suspès les classes i ha tancat el centre de salut per ordre de la Comunitat de Madrid. No obstant, mantenim l’escola oberta, malgrat no ser lectiu, perquè els pares que així ho necessitin puguin deixar els menors. A la zona del poble no hi ha cap carretera tallada de moment, però la que puja al port, la 601, està tallada a l’altura del quilòmetre 12. Al ser un municipi de la serra, tenim els nostres propis protocols, les nostres màquines dessaladores i llevaneus. Sempre estem preparats, és el de tots els hiverns», apunta Ángel Jorge, regidor de Turisme de Navacerrada.
«L’A-6 es troba col·lapsada i és obligatori l’ús de cadenes a partir d’El Plantío. Hem canviat els plans per no haver d’anar a Madrid, així que ens quedarem a casa fins que el temporal remeti. Ha sigut a la porta de l’escola quan hem pres la decisió. Ha sigut pràcticament impossible arribar i molts autobusos no paraven de relliscar. Només queda disfrutar d’aquest dia de neu. Els nens són feliços sense escola», assenyala una veïna.
Després de l’advertència de la Conselleria d’Educació, Ciència i Universitats, diverses universitats han decidit extremar precaucions i cancel·lar totalment o parcialment les seves classes al llarg del dia d’avui. Entre aquestes, la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat Carles III, que ja han advertit els seus estudiants a través del correu electrònic i els seus comptes oficials a les xarxes socials.
30 llevaneus
La Comunitat de Madrid manté actiu un operatiu de més de 100 professionals i 30 màquines llevaneu per garantir la vialitat de les carreteres. El Govern regional recomana extremar la precaució, evitar desplaçaments innecessaris, prioritzar el transport públic i consultar l’estat de carreteres i línies als canals oficials de la Comunitat de Madrid i el Consorci Regional de Transports de Madrid (CRTM). Per la seva banda, l’Ajuntament de Madrid ha activat aquest dimecres el Pla d’Inclemències Hivernals en la situació operativa 0, en fase d’alerta i seguiment davant el temporal de pluja i neu derivat de la borrasca Joseph que actualment sacseja part de la Comunitat de Madrid i també la capital.
Així, el consistori ha desplegat màquines de neteja que treballen ja a diversos districtes de la capital escampant salmorra als districtes d’Hortaleza, Moncloa-Aravaca i Fuencarral-El Pardo, segons ha informat Emergències Madrid en una publicació en el seu perfil oficial a les xarxes socials. La borrasca Joseph deixa ja afectacions en el trànsit en diversos punts de la Comunitat de Madrid, així com en el transport interurbà, segons ha informat l’Executiu autonòmic, que a més ha demanat als centres educatius de les zones nord i oest de la regió que prioritzin la seguretat davant la nevada. La Comunitat de Madrid ha passat aquest matí a fase operativa de nivell 1 del Pla Especial de Protecció Civil davant Inclemències Hivernals a causa de l’evolució de la borrasca, mentre que la Delegació del Govern ha informat que segueix de prop la situació, amb els recursos de l’Executiu central a disposició.
